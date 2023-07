Sicherheit in Frankfurt: Rinn warnt vor Kollaps bei Rettungsdienst

Der Rettungsdienst ist in Frankfurt breit aufgestellt. Mehrere Organisationen stellen Wagen. © dpa

Die Frankfurter Stadträtin Annette Rinn wirbt für eine Zulage für den Rettungsdienst. Denn der hat massive Probleme mit Personalmangel, die Berufsfeuerwehr hohe Überstunden.

Die Frankfurter Sicherheitsdezernentin Annette Rinn (FDP) hat angesichts des Personalmangels im Rettungswesen die Einführung einer Rettungsdienstzulage ins Spiel gebracht. Diese könne die „anspruchsvolle und belastende“ Tätigkeit für Bewerber:innen attraktiver machen, heißt es in einem Bericht, den sie am Montag dem städtischen Ausschuss für Personal, Sicherheit und Digitalisierung vorlegte. „Ansonsten droht bei einem weiteren Anstieg der Ausfälle von Rettungsmitteln ein Kollaps des Gesamtsystems mit erheblichen Gefahren für die Menschen in Frankfurt“, warnte die Stadträtin.

Der Rettungsdienst in Frankfurt ist nach Worten Rinns derzeit in einer Schieflage. Die Einsatzzahlen seien weiterhin sehr hoch, die Personaldecke im Bereich aber sehr dünn. Deshalb können dem Bericht nach immer wieder Rettungsfahrzeuge nicht besetzt werden. Für den Juni nannte die Stadträtin eine Ausfallquote von mehr als sieben Prozent.

Der Markt an Fachkräften für Rettungsdienst ist laut Rinn erschöpft

Dass das System Rettungsdienst noch funktioniere, sei allen voran dem hohen Engagement des Personals der Berufsfeuerwehr zu verdanken, sagte Rinn. Nach einem früheren Bericht der Stadträtin hatten die etwa 1200 Beschäftigten der Branddirektion Frankfurt zum Jahresende allerdings bereits 435 000 Überstunden gesammelt.

Alle „Leistungserbringer“ im Rettungsdienst, also etwa Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Johanniter Unfallhilfe und Fraport versuchten, Personal einzustellen. Der Markt an Fachkräften sei allerdings erschöpft, sagt Rinn. Die Ausbildung von Notfallsanitäter:innen dauere jeweils mindestens drei Jahre. Wichtig sei es daher, dass die Stadt mit Anreizen um Personal werbe.

Frankfurter Feuerwehr sieht einen Ausnahmezustand im Rettungsdienst

Markus Röck, Bereichsleiter Zentrale Dienste bei der Branddirektion Frankfurt, sprach im Ausschuss von einem Ausnahmezustand im Rettungsdienst. Die Berufsfeuerwehr versuche, den Personalmangel bei den Organisationen in diesem Bereich auszugleichen. Das sei aber keine Perspektive auf Dauer.

„Wie oft muss solch ein Hilferuf noch kommen, bevor etwas passiert?“, fragte Monika Christann (Linke) im Ausschuss. Und brachte vergünstigten Wohnraum für Rettungskräfte ins Spiel. Der städtische Personaldezernent Bastian Bergerhoff und der Stadtverordnete Christoph Rosenbaum (beide Grüne) wiesen jeweils auf einen Haushaltsantrag der Koalition von Grünen, SPD, FDP und Volt hin, nachdem die Leitstelle mit 34 zusätzlichen Stellen ausgestattet werden soll. Damit will das Bündnis unter anderem auf die seit Jahren steigende Zahl an Notrufen und die entsprechend gewachsene Arbeit der Leitstelle reagieren.