Sich Hilfe beim Ausstieg suchen

Von: Steven Micksch

Suchtberater Martin Meding erklärt, was für eine Entwöhnung nötig ist.

Die Nachfrage von Menschen, die mit dem Rauchen aufhören wollen, ist gering. So sagt es Martin Meding, Einrichtungsleiter des Evangelischen Beratungszentrums Am Weißen Stein, im Gespräch mit der FR. Dabei ließen sich mit einem Rauchstopp durchaus fünf bis zehn Jahre Lebenszeit gewinnen.

Wer doch nach Hilfe suche, komme häufig aus gesundheitlichen Gründen oder weil sie ein Aha-Erlebnis hatten, sagt er. Etwa weil sie realisierten, dass sie ihr Leben nach der Zigarette ausgerichtet haben. Manchmal sei es auch der Druck aus dem Lebensumfeld, wobei die abhängige Person den Ausstieg immer selbst wollen muss.

In der Beratungsstelle geht es zunächst um die Diagnose. Mithilfe des Fagerström-Tests wird die Schwere der Zigarettenabhängigkeit ermittelt. Basierend auf dem Ergebnis spreche man Empfehlungen für die Ratsuchenden aus. In der Beratung gehe es auch um Nikotinersatzstoffe, wie Pflaster, Kaugummis oder Bonbons. „Sprays empfehlen wir nicht“, sagt Meding. Man habe negative Erfahrungen damit gemacht.

Im nächsten Schritt analysiere man die Situationen in denen man rauche. Wenn man Stress hat, beim Warten oder immer beim Kaffee? Anschließend könne man nach Alternativen in solchen Situationen suchen. Etwa statt der Raucherpause einen Apfel essen und einmal um den Block gehen. Oder am Abend lieber einen Tee zur Entspannung trinken. „Ein Klient hat in Wartesituationen immer kleine Gedichte gelernt, um sich abzulenken.“

Entscheidend sei auch, den Start der Rauchentwöhnung gut zu planen und möglichst perfekt vorzubereiten. Das bedeute stressige Zeiten, wie Prüfungsphasen, zu vermeiden und vorher alle Zigarettenreserven wegzuwerfen aber auch das Umfeld zu informieren.

Auch ein Belohnungssystem können helfen. So könnte man das Geld, was man durch das Nichtrauchen einspare, sammeln und sich davon etwas Schönes gönnen.

Die Erfolgschance liege nach Medings Aussage bei 50 Prozent. Ein Rückfall müsse auch nicht das Ende bedeuten. Man müsse die Situation besprechen, den Grund für den Rückfall herausfinden und dann entscheiden, ob man immer noch motiviert sei, den Absprung zu schaffen.