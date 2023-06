Show „Luzia“ des Cirque du Soleil in Frankfurt: Fulminante Mexiko-Reise

Scheinbares Schweben in traumhaftem Licht. Rolf Oeser © Rolf Oeser

Zur Premiere der Show „Luzia“ des Cirque du Soleil kommen 2500 Gäste. Licht und Wasser sind zwei wichtige Elemente des Abends.

Ein Athlet mit muskulösem Oberkörper und Tattoos peitscht an zwei Seilen durch ein Wasserbecken auf der Bühne. Er lässt sich immer wieder zur Decke ziehen und fallen, zieht sich selbst wieder hoch, dreht sich ein und lässt sich wieder rückwärts fallen. Aus dem Publikum sind erschrockene Rufe zu hören. Der Mann wird unterbrochen von einer gigantischen Löwin, die achtsam zum Wasser trottet, um zu trinken. Der Athlet und die Löwin spielen miteinander. Das Publikum hält den Atem an. Doch wer genauer hinschaut, sieht: Die Löwin ist aus Holz und wird von drei Menschen getragen. Dennoch bewegt sie sich täuschend echt.

Zur Premiere des Cirque du Soleil am Ratsweg sind rund 2500 Zuschauer:innen am Dienstagabend gekommen, um sich die zweistündige Show anzuschauen. Die meisten sind früher da, um Fotos mit den Darsteller:innen in Kostümen zu machen.

Robert Schuster ist eigens für die Premiere nach Frankfurt gereist. Er hat schon einige Shows von Cirque du Soleil gesehen. „Da wirst du wirklich in so eine andere Welt hereingezogen und bist zwei Stunden lang woanders.“ Er verweist auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, welche die Crew während der Pandemie hatte. Da musste kurzzeitig der kanadische Staat einspringen. „Umso schöner, dass sie wieder da sind“, findet Schuster.

Auch das bekannte Schauspiel-Ehepaar Samuel und Sarah Koch sind vor Ort. „Ich muss ehrlich zugeben, meine Frau und ich sind echte Wiederholungstäter, was den Cirque du Soleil betrifft. Wir schauen uns nahezu jede Show an“, gesteht Samuel Koch mit einem schelmischen Grinsen. Und auf was freuen sie sich besonders? „Mich fasziniert, wie der Zirkus es jedes Mal schafft, neue Welten entstehen zu lassen“, sagt Sarah Koch.

Tickets Der Cirque du Soleil wurde 1984 in Kanada gegründet. In Frankfurt gastiert er noch bis zum 23. Juli. Während unter der Woche immer eine Show am Abend stattfindet, sind es am Wochenende abends zwei Shows. Die Tickets kosten zwischen 50 und 80 Euro. Tickets und alle Show-Daten gibt es unter cirquedusoleil.com/luzia FR

Dann beginnt die Show. Allen Zuschauer:innen im Zirkuszelt wird mitgeteilt, dass sie ihre Telefone in den Flugmodus schalten sollen, da sie sich in einem Flugzeug befänden – auf dem Weg nach Mexiko. So wird das Publikum in eine gedankliche Reise durch Raum und Zeit hineingesogen. Ein Mann wird von der Decke abgeseilt, die Bühne dreht sich. Sich neckende Menschen in Vogelkostümen springen über die Bühne. Ernste Stücke wechseln sich ab mit lustigen Passagen und interaktiven Spielen mit dem Publikum. Alles mündet am Ende in eine wilde Party auf der Bühne.

Der Name der Show „Luzia“, setzt sich aus dem spanischen Worten Luz für Licht und Lluvia für Regen zusammen. Licht und Wasser sind zwei wichtige Elemente des Abends. Während der Show regnet es größtenteils aus einer Hängebrücke in 14 Metern Höhe auf die Bühne.

Gleichzeitig schwingen und stürzen sich Artist:innen an langen Trapezen durch den Regenvorhang, während ein Lichtspiel auf ihren Körpern und dem Regen reflektiert wird. Das Regenwasser sammelt sich in einem großen Behälter unter der Bühne und wird bei jeder Show wiederverwendet.

Während der Show ist die Sonne über dem Zirkuszelt untergegangen. Die Besucher:innen werden draußen vor dem Zelt vom warmen Abendlicht empfangen. Christine Döll aus Nied hat die Show zum ersten Mal gesehen. „Mir hat besonders gefallen, dass die Show vollkommen ohne gesprochene Worte auskommt.“