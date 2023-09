Sensibilität für psychische Erkrankungen erhöhen

Von: Steven Micksch

Die Frankfurter Psychiatriewoche informiert seit mehr als 30 Jahren über die Krankheiten und die Hilfsmöglichkeiten.

Woran denken die Menschen als Erstes, wenn sie das Wort „Psychiatrie“ hören? Sind es Bilder aus Hollywoodfilmen von Insassen mit Zwangsjacken und Räumen mit weißen Wänden? Sind es Worte wie „geisteskrank“ oder „irre“, die einem in den Sinn kommen? Noch immer sind psychische Erkrankungen mit Scham, Vorurteilen und Irrglauben verbunden und auch die Einrichtungen bleiben Orte, die man lieber nie von innen sehen möchte. Genau deshalb möchte die jährlich im September stattfindende Psychiatriewoche mehr Wissen über die Erkrankungen und mehr Sensibilität für das Thema bieten – für Betroffene, Angehörige und Unbeteiligte. 1988 wurde die Woche erstmals veranstaltet.

Zahlreiche Institutionen, die in Frankfurt und der näheren Umgebung Angebote und Hilfen für psychisch kranke Menschen vorhalten, öffnen sich in der Zeit vom 7. bis zum 15. September. Die Auftaktveranstaltung ist um 14 Uhr in der Klinik für psychische Gesundheit am Klinikum Höchst. Thema sind „Angehörige psychisch erkrankter Menschen“.

In den darauffolgenden Tagen gibt es vielfältige Angebote wie Kongresse, Vorträge, ein Selbsthilfemärktchen, Kreativnachmittage, Konzerte, Tage der offenen Tür sowie Lesungen und Workshops. Den Abschluss bildet am 15. September um 14 Uhr das Musikfestival „Rock im Cassellapark“.

Das gesamte Programm gibt es unter kurzelinks.de/psychiatriewoche im Internet.