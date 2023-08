Semesterticket bald abgeschafft? Asta und RMV vor Verhandlungen – Studierende warnen

Von: Caspar Felix Hoffmann

Asta und RMV verhandeln über das Semesterticket, im Mittelpunkt steht das Deutschland-Ticket und die Frage, wie groß der Preisunterschied sein soll.

Frankfurt – Der AStA der Goethe-Universität Frankfurt will das Semesterticket kündigen, teilte die politische Hochschulgruppe Die Linke.SDS am Freitag (4. August) auf Facebook mit. Nach Angaben von Die Linke.SDS hatte das Studierendenparlament Ende Juli über einen Antrag der Jusos beraten. Der Antrag, der mit 13 Ja- und zwei Nein-Stimmen angenommen worden sei, sehe vor, den Vertrag zwischen AStA und RMV zu kündigen, wenn der RMV nicht in der Lage sei, den Preis von derzeit 38,93 Euro pro Monat (233,58 Euro pro Semester) zu senken.

Begründet wurde der Schritt damit, dass durch die Einführung des Deutschland-Tickets der Preisunterschied zwischen dem RMV-Ticket und dem Deutschland-Ticket „nur noch“ 10,07 Euro pro Monat (60,42 Euro pro Semester) betrage – und damit das „Solidarmodell“ des RMV-Tickets „aufgrund des zu geringen Unterschieds nicht mehr auf einer gesicherten rechtlichen Grundlage“ stehe.

Asta und RMV verhandeln über das Semesterticket, im Mittelpunkt steht das Deutschland-Ticket. © Boris Roessler/dpa

Asta und RMV vor Verhandlungen: Semesterticket für 25 Euro pro Monat

Der RMV habe dem AStA ein Semesterticket-Angebot von 25 Euro pro Monat (150 Euro pro Semester) in Aussicht gestellt – vorbehaltlich der Finanzierung durch das Land Hessen. Da diese unsicher sei, könne der RMV in den Verhandlungen mit dem AStA am Freitag (11. August) und Ende August kein besseres Angebot machen, so Die Linke.SDS. Der AStA werde das Semesterticket daher voraussichtlich nach Rücksprache mit dem Studierendenparlament und einem Mehrheitsvotum kündigen.

Über Vertragsinhalte, zu denen unter anderem Laufzeiten und Kündigungsfristen gehören, gebe man grundsätzlich keine Informationen nach außen, teilte der RMV am Mittwoch (9. August) auf Anfrage dieser Redaktion mit. Der RMV unterstützt den Angaben zufolge seit der Einführung des Deutschland-Tickets die Einführung eines deutschlandweiten Semestertickets auf Basis des Deutschland-Tickets. „Die Entscheidung über die Einführung dieses Tickets ist jedoch eine politische und liegt nicht beim RMV, sondern bei Bund und Ländern“, so ein RMV-Sprecher. (cas)