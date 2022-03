SEK-Einsatz: Streit in Shisha-Bar in Frankfurt eskaliert

Kriminalität

Von Oliver Teutsch schließen

30-Jähriger durch Schuss ins Bein verletzt, SEK rückt aus, um Lage zu sichern. Tatmotiv noch unklar.

Bei einer Auseinandersetzung in einer Shisha-Bar in Ginnheim sind am Mittwoch drei Personen verletzt worden. Ein 30-Jähriger habe eine Schussverletzung erlitten, zwei andere Männer augenscheinlich Verletzungen, die von einer Schlägerei herrührten, teilte die Polizei mit. Um die unübersichtliche Situation vor Ort in den Griff zu bekommen, rückte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) aus.

Per Notruf war die Polizei am Mittwoch gegen 5.30 Uhr von einer lauten Auseinandersetzung in der Ginnheimer Landstraße informiert worden. Beim Eintreffen einer Streife standen mehrere Personen vor einer Shisha-Bar, andere rannten gerade weg oder kamen aus dem Innenhof des Gebäudetrakts. Als die Streife auf den 30-Jährigen mit einer Schussverletzung im Bein traf, forderte sie das SEK an. Nachdem es Hinweise gab, dass der Streit in der mittlerweile verschlossenen Bar stattgefunden hatte. zertrümmerte das SEK die Glastür der Bar, um ins Innere zu gelangen.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung blieben am Mittwoch allerdings unklar. Weder war klar, wer geschossen hatte, noch, was die Ursache für die Auseinandersetzung war oder warum sich am frühen Morgen überhaupt so viele Menschen dort aufhielten. Die Spurensicherung war auch am Nachmittag noch vor Ort beschäftigt, der Tatort um die Shisha-Bar abgesperrt. Das Lokal befindet sich in einem größeren Gebäudekomplex, im Erdgeschoss ist Einzelhandel untergebracht, in den Stockwerken darüber Wohnungen.