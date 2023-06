Seeräuber vor Frankfurt gesichtet

Die „Hafenpiraten“ schippern wieder über den Main. © Renate Hoyer

Die „Hafenpiraten“ des Vereins Abenteuerspielplatz stechen bis zum 12. Juli wieder in See - beziehungsweise in den Fluss.

Mit Fernrohr und Augenklappe geht es los. Ein Mann mit einem schwarzen bedruckten Kopftuch voller Totenköpfe und im roten T-Shirt schwingt sich an Deck. Das Boot legt ab. Es wackelt, Wasser spritzt hoch, die jungen Passagiere kreischen: Die „Hafenpiraten“ sind wieder da! Seit Mittwoch können Menschen jedes Alters verkleidet oder unverkleidet wieder mit einem Piratenboot über den Main schippern. Angeboten werden die Touren vom Verein Abenteuerspielplatz Riederwald in Zusammenarbeit mit der HFM Managementgesellschaft für Hafen und Markt mbH. Die Fahrten eigneten sich auch für Personen mit körperlichen oder anderen Einschränkungen, sagt Daniel Kempge, Spielleiter beim Verein Abenteuerspielplatz.

Ablegestelle ist der Heinz-Raspe-Platz im Osthafen. Unter der Woche geht es vier Mal täglich – um 15, 16, 17 und 18 Uhr auf den Main raus. Donnerstags und freitags legt das Boot zusätzlich um 11 und 12 Uhr ab, am Wochenende um 14 Uhr.

Bei den Fahrten handelt es sich um eine kleine städtische Tradition: Es gibt sie bereits seit 30 Jahren. Jährlich nehmen etwa 5000 Kinder teil. Gleichwohl sind die Fahrten nicht selten ein Ausflug für die ganze Familie. Oft kommen auch die Großeltern an Bord.

Sicherheitsbedenken müsse man nicht haben, betont Vereinsvorsitzender Michael Paris: „In all den Jahren ist bisher nur ein Kind über Bord gegangen“, berichtet er augenzwinkernd. Das Besondere sei, dass die Kinder auf dem Boot die Nähe zum Wasser intensiv miterleben können. Der Kahn schaukelt, eine leichte Brise weht und die Sonne scheint – bei guten Wetter.

Bis zu 27 Passagiere können mitfahren. Auf der Bootstour erfahren die Kinder historische Hintergründe über die Piraterie, etwa, was es mit dem Tragen der Augenklappe auf sich hat oder warum früher zwar keine Frauen auf den Piratenbooten erlaubt, aber oft mit an Bord waren. „Die ältesten und zugleich am ehesten den Originalen nachempfundenen Boote sind immer die beliebtesten bei den Kindern“, sagt Paris. Das älteste Boot der „Hafenpiraten“ stammt aus dem Jahr 1989.

Die Fahrt dauert eine knappe Stunde, für viele Passagiere geht es zu schnell zu Ende: „Und jetzt?“, fragt ein Kind, „fahren wir nochmal eine ganz große Runde?“ An diesem Nachmittag ist das nicht mehr möglich. Aber ab sofort kann man sich telefonisch anmelden bei der Geschäftsstelle des Abenteuerspielplatzvereins unter der Telefonnummer 069 / 904 750 70.

Für die Fahrt ist das Ausleihen einer Schwimmweste für 7 Euro Pflicht. Als Souvenir gibt es Hafenpiraten–T-Shirts für 5 Euro oder gegen Vorlage der Fahrkarte für 3 Euro. Kostenlos in diesem Jahr ist der Hafenpiraten-Turnbeutel, den jedes Kind im Anschluss an die Tour erhält.