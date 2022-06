Zu viele Industriegebiete in Seckbach befürchtet

Von: Fabian Böker

An den Plänen zur Gwinnerstraße gibt es nicht nur im Ortsbeirat 11 Kritik. Auch eine Bürgerinitiative hat Nachfragen.

Bei den Planungen zur Neuausrichtung des Gebietes rund um die Gwinnerstraße ist der nächste Schritt eingeleitet worden. Die aktuellen Pläne werden öffentlich ausgelegt, Bürger und Bürgerinnen können sich beteiligen und Einwände äußern. Erste Kritik gab es bereits am Montag bei der Sitzung des Ortsbeirates 11 (Seckbach, Riederwald, Fechenheim).

Matthias Genth vom Stadtplanungsamt erläuterte das Vorhaben der Stadt. Mit Hilfe des Bebauungsplans soll das Gebiet, in dem derzeit sowohl Wohnungen als auch Gewerbe und Industrie ansässig sind, neu strukturiert werden. Sogenannte Umgebungskonflikte durch die verschiedenen Nutzungen sollen gelöst und das Areal insgesamt aufgewertet werden.

Genth machte deutlich, „dass wir uns noch an einem ganz frühen Zeitpunkt der Planungen befinden“. Bis ins Jahr 2023 werden diese noch dauern. Für Beate Brink von den Grünen ist das aber kein Grund, nicht jetzt schon verwundert zu sein.

Sie stört sich vor allem an einer Sache: daran, dass „so viele Industriegebiete ausgewiesen werden“. Auf dem Plan ist zu sehen, dass zwischen der Flinschstraße im Westen und der Kruppstraße im Osten sieben Mal die Abkürzung GI auftaucht, die für Industriegebiet steht. Sowohl vom Ortsbeirat 11 als auch von der Stadtverordnetenversammlung gab es Beschlüsse, die etwas anderes wollten.

Bürgerbeteiligung

Noch bis zum 8. Juli läuft eine so genannte frühzeitige Bürgerbeteiligung zum Bebauungsplan Nr. 558 – Gwinnerstraße. In dieser Zeit können Bürger und Bürgerinnen Einwände erheben, Anregungen äußern, Rückmeldungen geben.

Die Unterlagen sind online unter www.stadtplanungsamt-frankfurt.de/b558 oder im Atrium des Planungsdezernats, Kurt-Schumacher-Straße 10, zu finden. Geöffnet hat dieses montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr.

Erreichbar ist das Amt dann per E-Mail an abteilung-2.amt61@stadt-frankfurt.de oder telefonisch unter 21 24 43 38. Unter dieser Nummer nimmt Matthias Genth Anregungen entgegen, und zwar am heutigen Mittwoch, 29. Juni, von 16 bis 18 Uhr, am Freitag, 1. Juli, von 10 bis 12 Uhr, am Montag, 4. Juli, von 14 bis 16 Uhr, am Mittwoch, 6. Juli, von 16 bis 18 Uhr und am Freitag, 8. Juli, von 10 bis 12 Uhr. bö