Seckbacher Feuerwehr feiert Jubiläum

Von: Fabian Böker

Robert Roehlings (links) ist einer von zwei Stellvertretern von Wehrführer Tim Kaiser. © Christoph Boeckheler

Die Freiwillige Feuerwehr des Staddteil wird 150 Jahre alt und richtet zu diesem Anlass ein Straßenfest aus. Auch das Pokalfinale wird an diesem Tag gezeigt.

Man kann nur hoffen, dass es am Samstagabend in Seckbach oder Riederwald nicht brennt. Denn das würde die Feier stören, die die Freiwillige Feuerwehr Seckbach für diesen Tag plant. Sie begeht damit ihr 150-jähriges Bestehen – und sie schaut angesichts dieses Jubiläums nicht nur zurück, sondern auch durchaus positiv in die Zukunft.

Denn die ehrenamtliche Feuerwehr im Stadtteil ist „gut, eigentlich sogar sehr gut aufgestellt“. So formuliert es Wehrführer Tim Kaiser. Er beruft sich dabei auf die Zahlen. Denn während anderswo viele Vereine und Institutionen mit Mitgliederschwund zu kämpfen haben, kennt die Seckbacher Wehr diese Probleme nicht. Die aktive Einsatzabteilung besteht derzeit aus 38 Personen. Hinzu kommen jeweils 20 Mitglieder der Jugend- und der Minifeuerwehr. Bei den beiden Nachwuchsorganisationen heißt das: „Wir mussten die Bremse ziehen und haben derzeit Wartelisten“, so Robert Roehlings, einer von zwei Stellvertretern Kaisers.

Die Minifeuerwehr durchläuft man im Alter von sechs bis zehn Jahren, die Jugendfeuerwehr bis 17, danach folgt der Wechsel in die Einsatzabteilung. Oder auch nicht. „Natürlich brechen in diesem Alter einige Leute weg“, sagt Kaiser. „Vor allem mit 15 oder 16 Jahren kommen andere Interessen ins Leben, mit 18 oder 19 wiederum starten die jungen Erwachsenen in eine Ausbildung und ziehen dafür möglicherweise auch weg. Eine gewisse Fluktuation bei uns ist daher normal.“

Andererseits können Kaiser und Roehlings auch von derzeit fünf erwachsenen Mitgliedern berichten, die schon seit der Minifeuerwehr dabei sind.

Das Fest Die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Seckbach steigen am kommenden Samstag, 3. Juni. Los geht es um 12 Uhr mit einem Straßenfest vor der Feuerwache in der Zeuläckerstraße 17a. Um 15.30 Uhr folgt ein Live-Auftritt von „Birdman Music“, um 18.30 Uhr tritt Thomas Bäppler-Wolf als „Bäppi“ auf. Ab 20 Uhr wird dann das DFB-Pokalfinale mit der Frankfurter Eintracht auf Leinwand gezeigt. Das habe die zeitlichen Planungen noch einmal etwas durcheinander gebracht, erzählen die Verantwortlichen. „Aber ohne dieses Angebot wäre unser Fest um kurz vor 20 Uhr wohl leer gewesen“, so Wehrführer Tim Kaiser. Zum Programm zählen auch eine Fahrzeugausstellung, unter anderem mit historischen Wagen, Vorführungen wie die Simulation einer Fettexplosion und Angebote für Kinder. Infos sind auch online unter www.ff-seckbach.de zu finden. bö

Auch für sie gilt nun, als aktive Einsatzkräfte, die Regelung, die für alle 28 Freiwilligen Feuerwehren in Frankfurt gilt: werktags von 17 bis 6 Uhr einsatzbereit sein, am Wochenende von 17 Uhr am Freitag bis 6 Uhr am Montag. Dann kann jederzeit der Alarm anschlagen, die verfügbaren Kräfte sammeln sich an der Wache in der Zeuläckerstraße, werden auf die bis zu drei Fahrzeuge verteilt und fahren dann los. Zu Wohnungsbränden, Bombenentschärfungen oder Unwetterereignissen. Meistens als Unterstützung der Berufsfeuerwehr, in seltenen Fällen auch mal alleine. Zuständig sind sie für Seckbach und den Riederwald, wo es keine eigene Freiwillige Feuerwehr gibt.

Nach spektakulären Einsätzen gefragt, müssen Kaiser und Roehlings lange überlegen. Nicht, weil es so viele Einsätze waren, 30 bis 50 sind es im Jahr. „Aber wie definiert man spektakulär?“, fragen sie sich. Ihnen fällt dann der Brand im Blumengroßmarkt in Seckbach 2010 genauso ein wie der einer Gartenhütte, bei dem man nachts um 3 Uhr auf einen weinenden 80 Jahre alten Mann trifft, der daneben steht. Oder auch der, als ein Keller ausgepumpt werden musste, und der Bewohner die Einsatzkräfte anpampte, warum sie denn mit schmutzigen Schuhen das Haus betreten würden.

Trotz solcher Erlebnisse machen Kaiser, Roehlings und all die anderen ihre Arbeit gerne. Und das, wie es der Name schon sagt, freiwillig, also ehrenamtlich. Eine geringe Aufwandsentschädigung erhalten lediglich der – von den anderen gewählte – Wehrführer und seine Stellvertreter sowie die Warte der Jugend- und Minifeuerwehr. „Aber wegen des Geldes macht man das auch nicht“, stellt Tim Kaiser klar.

Die neue Feuerwache in Seckbach wurde 2007 eröffnet. © Rolf Oeser