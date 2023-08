Letzten Bauabschnitt auf Wilhelmshöher Straße in Seckbach

Das Hufeland-Haus ist bis Sommer 2024 nur noch von Osten kommend zu erreichen. © Christoph Boeckheler

Bis Sommer 2024 soll die Grundsanierung der Seckbacher Durchgangsstraße zwischen Atzelberg- und Heinz-Herbert-Karry-Straße abgeschlossen sein. Für Anwohnende sind die Arbeiten eine starke Belastung.

Die Arbeiten an der Wilhelmshöher Straße in Seckbach nähern sich ihrem Ende. Seit Montag wird der Abschnitt zwischen Atzelberg- und Heinz-Herbert-Karry-Straße grundsaniert – bis Sommer kommenden Jahres. Die östliche Strecke, die im März 2021 begonnen wurde, ist größtenteils fertiggestellt, informiert das Amt für Straßenbau und Erschließung (ASE).

Noch sind die Bagger in dem östlichen Abschnitt unterwegs, werden auf den Bürgersteigen die letzten Pflastersteine gelegt. In zwei Wochen soll der Abschnitt fertiggestellt sein, teilt das ASE mit. Dann müssen nur noch 17 Bäume gepflanzt werden. Anwohnende können die frisch asphaltierte Strecke bis zum Hufeland-Haus ab sofort wieder befahren. Das Alten- und Pflegeheim ist für den motorisierten Verkehr fortan nur noch von Osten kommend zu erreichen.

Seit März 2021 ist die Wilhelmshöher Straße gesperrt. Der Verkehr wird über den Atzelberg geleitet. Das ASE, die Stadtentwässerung und die Netzdienste Rhein-Main arbeiten gemeinsam in dem rund 530 Meter langen Abschnitt. Die Straße wird von Grund auf neu angelegt, Kanäle und Leitungen werden ausgetauscht, Gehwege breiter, neue LED-Lampen und Pflanzen gesetzt sowie zusätzliche Zebrastreifen markiert.

Vor Projektbeginn war eine Bauzeit von drei Jahren angesetzt. Die Arbeiten seien in Verzug, die Gründe dafür vielfältig. Neben Krankheitsausfällen und schlechter Witterung kämen „Überraschungen im Straßenuntergrund“, die den Ablauf verzögerten. So kamen Teile eines alten, gemauerten Tunnels zutage.

Derzeit rechnet die Stadt mit einem Bauende im Sommer 2024. Dann werde die Grünfläche auf dem Kreisel an der Kreuzung Arolser, Heinz-Herbert-Karry- und Wilhelmshöher Straße wiederhergestellt, teilt ASE-Leiterin Michaela Kraft mit. Sie sei nicht Bestandteil der derzeitigen Umgestaltung.

Dass sich die Arbeiten dem Ende nähern, freut Menschen vor Ort. Die Belastung in den vergangenen Jahren sei sehr hoch gewesen, sagt eine Anwohnerin, die namentlich nicht genannt werden will. „Manche wünschen sich inzwischen sogar den Verkehr zurück.“ Die Arbeiten hätten erhebliche Einschränkungen gebracht. „Man konnte nicht mehr kommen und gehen, wie man wollte.“ In der Wohnung einer Nachbarin wären durch die Vibrationen Gläser aus den Schränken gefallen, auch klemmten jetzt viele Türen.

Probleme, die auch auf die Menschen im Abschnitt der Wilhelmshöher zwischen Atzelbergstraße und Vilbeler Landstraße zukommen könnten. Denn ursprünglich war geplant, direkt im Anschluss, 2024, mit dem zweiten Bauabschnitt bis zum Seckbacher Bitzweg zu beginnen. Auch dafür waren mehrere Jahre vorgesehen, bevor mit dem letzten Abschnitt bis nach Bergen-Enkheim begonnen werden sollte.

Wie es um die Planung steht, konnte ASE-Leiterin Kraft am Montag nicht klären.