Fitnessstudio „Bodylife“ soll bleiben

Von: Fabian Böker

Uwe Putzmann will das „Bodylife“ retten und die Angebote erweitern. © Michael Schick

Nach 33 Jahren hat das „Bodylife“ geschlossen. Einige Mitglieder wollen es jetzt übernehmen.

Der 30. April war kein schöner Tag für Uwe Putzmann. An diesem Tag musste er Abschied vom „Bodylife“ nehmen, einem Fitnessstudio in der Friesstraße. Denn das hat seine Pforten nach 33 Jahren geschlossen. 23 davon war auch Putzmann Mitglied, hat leidenschaftlich gerne Squash gespielt und die Sauna dort genutzt. „Es war wie mein zweites Wohnzimmer“, sagt er – und tut jetzt alles, um dieses Wohnzimmer zu erhalten.

Denn mit dem Ende – nach Angaben von Betreiber Nikolai Skor aus wirtschaftlichen Gründen – will der Kunde sich nicht abfinden. „Die Gemeinschaft im Bodylife sowie die Mitglieder sind schon einmalig in Frankfurt“, findet der 54-Jährige. „Mehr Atmosphäre und familäres Miteinander geht kaum.“ Und das will er erhalten. Sein Plan: mit einer gemeinnütizgen GmbH den Laden übernehmen und damit die Sportangebote weiterhin anbieten. Dazu zählen neben Squash auch Badminton und diverse Fitness-Kurse.

Putzmann sucht daher nun Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die seinen Plan unterstützen. Dazu bedürfe es zunächst einmal 200 bis 250 Mitglieder, die jeweils 49 Euro als Monatsbeitrag einzahlen. „Damit könnten wir den Betrieb übernehmen“, ist sich der dreifache Großvater sicher. Diese Übernahme soll spätestens zum 1. August erfolgen, idealerweise aber auch schon zum 1. Juni oder 1. Juli.

Damit wäre es aber auch noch nicht getan. „Effektiv, um wirtschaftlich zu arbeiten, sind in zwei, drei Jahren dann 500 bis 700 Mitglieder notwendig“, so Putzmann. Um die zu gewinnen, hat er eine Online-Umfrage gestartet, sammelt Spenden, betreibt Mund-zu-Mund-Propaganda und kommt mit vielen Menschen ins Gespräch.

Dabei geht es dann auch immer wieder um die Ideen, die für die Zukunft existieren. Und das sind nicht gerade wenig. Putzmann denkt an mehr Kurse, ein kleines, gesundes Essensangebot, eine Umgestaltung des Außenbereichs, mehr Veranstaltungen, zum Beispiel Aufguss-Events oder Wettkämpfe, neue Fitness-Geräte oder eine Verschönerung der Theke, aber auch an vermeintliche Kleinigkeiten wie einen Fön in den Umkleiden. Ganz wichtig sei auch mehr zielgerichtete Werbung dafür, dass Fußball oder Formel 1 gezeigt werden.

Noch laufe die Suche etwas schleppend, sagt Putzmann. Aber er habe auch schon viel Zuspruch erfahren. „Dies ist mein 25. Jahr im ‚Bodylife’ und es ist einfach zur ‚Heimat‘ geworden. Es war ein Studio mit besonderer Atmosphäre und immer geprägt von echter Freundlichkeit, Offenheit, Gemeinschaft“, so die Nachricht eines Mitglieds an ihn. Auch der Leiter eines Bildungszentrums in Sachsenhausen habe sich gemeldet. 20 Jugendliche hätten ein Abo im Fitnessstudio gehabt, und „er drückt uns alle Daumen, dass das ‚Bodylife‘ überlebt“.

Eigentlich wollte Putzmann die Rettung in Form eines eingetragenen Vereins angehen. Davon habe ihm eine Anwältin aber abgeraten. Daher nun der Versuch als gemeinnützige GmbH. Und auch den Leuten, die da kein Mitglied werden wollen, macht er Hoffnung: „Sollte alles klappen, können auch Tagesgäste kommen.“

