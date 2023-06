Der Atzelbergplatz in Seckbach soll grüner werden

Von: Fabian Böker

Teilen

Fast kein Schatten: So soll der Atzelbergplatz nicht länger aussehen. © ROLF OESER

Aus dem dortigen Naturkindergarten formiert sich eine Initiative, die sich für mehr Schatten auf dem Platz einsetzt. Dieser sei im Sommer wegen der hohen Temperaturen kaum benutzbar.

Am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr waren es 40 Grad auf dem Atzelbergplatz. Gemessen hat das ein Kollege von Christiane Markovic-Aytogmus. Beide arbeiten im Naturkindergarten Hoppits, der sich direkt an dem Platz befindet. Und beide lassen bei solchen Temperaturen die Kinder eher ungerne auf den Platz. Doch das wollen sie ändern. Sie sind gerade dabei, sich und andere zu organisieren, um zu erreichen, dass der Platz in Seckbach grüner, schattiger und damit lebenswerter wird.

„Eigentlich ist der Platz ab März nicht mehr nutzbar, dann werden die Temperaturen teilweise unerträglich“, sagt Markovic-Aytogmus. Daher müsse dort endlich etwas passieren.

Was genau, darüber haben Kolleginnen von ihr am Montagabend den Ortsbeirat 11 (Riederwald, Seckbach, Fechenheim) informiert. Wobei: So ganz genau wissen sie das selbst noch nicht. Denn sie sind mit ihren Überlegungen noch ganz am Anfang. Vor rund zwei Wochen haben sie einen ersten Runden Tisch einberufen. Eingeladen an den Ort des Geschehens waren unter anderem das Quartiersmanagement, die Kinderbeauftragte für Seckbach und das nahe Kinder- und Jugendzentrum. „Nach 30 Minuten mussten wir das Treffen abbrechen, weil es schon zu heiß war“, so Markovic-Aytogmus.

Input gab es trotzdem. Auch durch ein Videogespräch mit der Initiative, die sich letztlich erfolgreich für eine klimagerechte Umgestaltung des Riedbergplatzes eingesetzt hat. Und nun haben die Akteure und Akteurinnen in Seckbach einige Ideen. Sie denken zum Beispiel an einen begrünten Container, in dem einerseits Spielsachen gelagert, andererseits Stangen zur Befestigung von Sonnensegeln angebracht werden können. Oder an Hochbeete. Die könnten ebenfalls der Anbringung von Sonnensegeln dienen, die dann vor allem spielende Kinder auf dem Platz vor der Hitze schützen können. „Solche Beete werden wir demnächst auch bauen“, blickt die Erzieherin voraus.

Denn auf Hilfe von der Stadt oder anderen Institutionen kann die Initiative bisher nicht bauen. Das bestätigte am Montagabend auch Ortsvorsteher Werner Skrypalle (SPD). „Wir sind seit 2008 an dem Thema dran, bisher ohne Ergebnis.“

Der Platz präsentiert sich daher als Betonwüste. Als einzige Abkühlung an heißen Sommertagen dienen sogenannte Grünen Zimmer und Wasserspiele, die in der jüngeren Vergangenheit auch öfter defekt waren, derzeit aber funktioniert. „Eine wirkliche Hilfe ist das aber auch nicht“, findet Christiane Markovic-Aytogmus von den Hoppits. „Denn durch das Wasser denken die Kinder, sie wären abgekühlt und stehen weiter in der prallen Sonne.“

Daher wollen sie und ihre Mitstreiter:innen sich jetzt noch mehr vernetzen, über den Ortsbeirat an die Verwaltung herantreten, in den kommenden Wochen mit vielen Menschen auf dem Atzelbergplatz sprechen und Geld sammeln. „Denn letztendlich geht es nicht ums uns, sondern darum, Verantwortung zu übernehmen.“