E-Scooter bleiben in Frankfurt erlaubt

Von: Florian Leclerc

Wenn E-Scooter mitten auf dem Gehweg parken, ist das ein Grund zur Beschwerde. Renate Hoyer © Renate Hoyer

Frankfurt will dem Pariser Vorbild nicht folgen. Die Stadt plant Ausschreibungen für mehr Kontrolle.

In Frankfurt sollen E-Scooter weiterhin erlaubt bleiben, anders als in Paris. Die Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt im Römer plant kein Verbot der Fahrzeuge.

„Ich bin keine Freundin solcher Verbote“, sagte Kristina Luxen, die verkehrspolitische Sprecherin der SPD im Römer. Die E-Scooter passten gut in den Mobilitätsmix. Gleichzeitig müsse die Stadt die Probleme in den Griff bekommen, etwa das verkehrswidrige Abstellen mitten auf dem Gehweg.

Auch Katharina Knacker, die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen im Frankfurter Römer, sieht keinen Anlass für ein E-Scooter-Verbot. Die Stadt werde künftig statt der Sondernutzung auf Ausschreibungen setzen, um mehr Kontrolle zu bekommen, sagte sie. „Es gibt Nachbesserungsbedarf“, sagte sie.

In Paris hatten sich die Anwohnerinnen und Anwohner bei einer Bürgerbefragung mit großer Mehrheit (89 Prozent) dafür ausgesprochen, E-Scooter aus dem Stadtgebiet zu verbannen. Von September an dürfen keine kommerziellen E-Scooter mehr durch die Stadt fahren. Das betrifft etwa 15 000 Fahrzeuge von drei Anbietern. In Frankfurt waren zuletzt mehr als 12 000 Fahrzeuge von vier Anbietern (Tier, Lime, Bolt, Voi) unterwegs; der Anbieter Bird hatte sich vom Markt zurückgezogen.

E-Scooter sind in Deutschland seit 2019 erlaubt. Bald häuften sich Beschwerden wegen falschem Abstellen oder rücksichtslosem Fahren. Die Frankfurter Polizei nahm E-Scooter in die Verkehrsunfallstatistik auf. Demnach gab zuletzt (2021) 433 Unfälle mit E-Scootern. Dabei wurden 263 Menschen verletzt, davon 27 schwer. Von den 433 Unfällen hatten E-Scooter-Fahrer den Angaben zufolge 341 verursacht. Hauptgründe waren demnach Fahren auf nicht zugelassenen Verkehrsflächen, unter Alkoholeinfluss und die Missachtung von Ampeln.

Die Stadt führte in der Folge eine Sondernutzungserlaubnis ein. E-Scooter dürfen nur so gefahren und geparkt werden, dass sie andere nicht gefährden oder behindern. Ein Abstellen in Fußgängerzonen, auf Brücken oder in Parks und Grünanlagen ist nicht erlaubt. Auf Gehwegen müssen eineinhalb Meter frei bleiben.

Auch gilt ein Abstellverbot im Umkreis von 100 Metern um ausgewiesene E-Scooter-Parkplätze. Steht ein E-Scooter verkehrswidrig, können sich Bürgerinnen und Bürger über eine 24-Stunden-Hotline beschweren. Das Straßenverkehrsamt kann per Software prüfen, ob E-Scooter falsch parken, und die Anbieter dann auffordern, das Fahrzeug umzustellen.