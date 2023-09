„Schwimmbäder sind Spiegel der Gesellschaft“

Von: Selma Oestringer

Im Schwimmbad kommen unterschiedlichste Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen zusammen – das kann schon mal zu Konflikten führen. © Imago

Bäderexperte Christian Mankel spricht im Interview über Konflikte, Trends und Herausforderungen der Badekultur.

Herr Mankel, zuletzt wurde medial viel über Gewalt in Schwimmbädern diskutiert. Warum birgt ausgerechnet der Schwimmbadbesuch so viel Konfliktpotenzial?

Schwimmbäder sind Spiegel der Gesellschaft und in jeder Gesellschaft gibt es Konflikte, die sich einen Platz zum Ausbrechen suchen. Bäder haben ein niedrigschwelliges und sozialverträgliches Preisangebot, das Menschen mit vielfältigen Interessen dort zusammenkommen lässt. Die Bäder sind somit nie die Ursache von gesellschaftlichen Problemen und Konflikten, sondern der Ort, an dem sie ausgetragen werden.

Welche Interessen treffen in Schwimmbädern aufeinander?

Da gibt es natürlich verschiedene Motive. Für die einen sind Bäder Orte für sportliche Aktivitäten oder für Gesundheitsvorsorge, für die anderen sind sie Orte sozialer Interaktion und wieder andere suchen dort Erholung und Wellness. Das führt dazu, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, dass jeder Besucher genau das bekommen kann, was er gerade anstrebt. Gerade, wenn es voll ist, an heißen Sommertagen.

Werden sich die verschiedenen Motive in Zukunft vereinbaren lassen oder könnten sie auch zu mehr Trennung führen?

So eine öffentliche Badekultur wie wir sie in Deutschland haben, gibt es gar nicht in so vielen anderen europäischen Ländern. Es ist etwas, das unsere Kultur durchaus kennzeichnet. Bereits im deutschen Kaiserreich waren öffentliche Bäder ein Ort, wo bewusst alle gesellschaftlichen Schichten und Klientel zusammenkommen sollten. Zu trennen, was als verbindendes Element vorgesehen war, halte ich für falsch.

In Teilen des Rhein-Main-Gebiets ist diesen Sommer der Trend zum „Oben ohne“-Baden bei Frauen angekommen. Welche Rückmeldungen erhalten Sie dazu?

Tatsächlich ist der „Oben ohne“- Trend gar nicht aus diesem Jahr. Bereits letztes Jahr wurde er in Göttingen umgesetzt. Dieses Jahr haben viele große Städte nachgezogen. In Besucherumfragen konnten wir feststellen, dass ein Drittel den „Oben ohne“-Trend gut findet, ein Drittel ihn schlecht findet und er einem Drittel egal ist. In Göttingen hat es bisher zu keinen neuen Reibungspunkten geführt. Grundsätzlich kennt jede Kommune ihre Bevölkerungsstruktur und ihre Ansprüche am besten, weshalb jede Kommune für sich überprüfen sollte, ob sie dem Trend folgen möchte.

Wie verträgt sich ein „Oben ohne“-Trend mit beispielsweise religiösen Bekleidungsvorschriften beim Baden?

Dass das vollkommen spannungsfrei ist, kann ich natürlich nicht behaupten. Allerdings finde ich, dass in einer liberalen und freiheitlichen Gesellschaft Verständnis für andere Gruppen dazugehört. Dafür brauchen wir Orte, an denen diverse Gruppen miteinander konfrontiert werden. Alle haben religiöse Rechte, auch im Privatleben, aber es kann nicht verlangt werden, dass das dann als Maßstab für den gesamten gesellschaftlichen Betrieb genommen wird. Sonst wird aus individueller Freiheit schnell wieder eine Einschränkung für andere Gruppen und die wollen wir natürlich auch im Badebetrieb behalten.

Solche Interessenkonflikte sind sicherlich eine große Herausforderung für das Personal in Bädern?

Tatsächlich zeigen aktuelle Statistiken des Bundeskriminalamts, dass eine Zunahme von Gewalttaten in Schwimmbädern gar nicht festzustellen ist. Was dabei natürlich nicht erfasst wurde, sind die Fälle, die bereits von Mitarbeitenden am Beckenrand verhindert werden konnten.

Baden in Frankfurt Das Baden im Main in Frankfurt ist nicht grundsätzlich verboten. Allerdings gibt es Einschränkungen, die das legale Baden im Stadtgebiet beinahe unmöglich machen. 100 Meter oberhalb und 50 Meter unterhalb von Brücken, Schiffsanlegestellen und Hafeneinfahrten ist das Baden verboten. Auch die Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Frankfurt sorgt für ein allgemeines Schwimmverbot. Neben den Gefahren durch die Schifffahrt im Main und teilweise starke Strömung muss mit Belastungen durch Keime gerechnet werden, da die Kläranlagen ihre Abläufe direkt in den Fluss einleiten, teilt die Stadt mit. prsoe

Wie geht es den Mitarbeitenden damit?

Vor allem an heißen und vollen Sommertagen ist es für die Mitarbeitenden schwieriger geworden, Konflikte zwischen Badegästen in einem vernünftigen Ausmaß zu moderieren. Gerade bei jungen Männern zwischen 12 und 25 Jahren sind die Hemmschwellen, Gewalt auch gegenüber Personal anzuwenden, niedriger geworden. Dazu kommt auch in dieser Branche ein Personalmangel. Trotzdem ist es mir wichtig zu betonen, dass die allermeisten Mitarbeitenden ihren Job wirklich gerne machen. Es gibt nicht viele Berufe von denen man sagen kann: Ich habe jeden Tag die Chance, Leben zu retten.

Wie hoch ist der Personalmangel in den Bädern?

Stand heute fehlen bundesweit rund 2500 bis 3000 Fachangestellte.

Woran liegt das?

Der Hauptgrund ist der demografische Wandel in Deutschland und der damit verbundene Wegfall von Arbeitskräften. Dazu kommt, dass während Corona viele Beschäftigte in andere Branchen gewechselt und nicht mehr zurückgekommen sind. Der Wettbewerb um Personal ist einfach größer geworden. Die Arbeitgeber müssen heute viel aktiver um Personal werben.

Über den Personalmangel haben wir bereits gesprochen, welche Herausforderungen beschäftigt die Badekultur in Deutschland zudem?

Positiv ist ja, dass der Mensch sich auch in Zukunft im Wasser bewegen möchte. Das kann durch keine Technologie ersetzt werden. Trotzdem wird die künstliche Intelligenz auch den Badebetrieb verändern. Schon heute gibt es zum Beispiel Ertrinkenden-Erkennungs-Softwares, die das Personal unterstützen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Nachhaltigkeit und Energienutzung. Da müssen wir uns jedoch auch auf weitere Fördermittel des Gesetzgebers verlassen können. Allein eine flächendeckende energetische Sanierung aller 3000 Hallenbäder mit entsprechender Dachlast für eine Photovoltaikanlage und Wärmepumpe geht in den Milliardenbereich.

Frankfurt blickt auf eine lange Badekultur zurück. Ende des 19. Jahrhunderts boomten die öffentlichen Flussbäder im Main. Können Sie sich vorstellen, dass das Baden in Flüssen in Zukunft wieder möglich sein wird?

Das Phänomen, das Sie beschreiben, erlebe ich nicht nur in Frankfurt. Im Corona-Sommer 2020, als die öffentlichen Bäder im Lockdown waren, gab es viele Kommunen, die überlegt haben, wo es öffentliche Badestellen gibt, die wieder aktiviert werden können. Langfristig könnte ich mir mehr Kombinationsangebote aus konventionellen Bädern und Badestellen in der Natur vorstellen.

Sie kommen selbst aus dem Rhein-Main-Gebiet. Wo gehen Sie denn am liebsten baden?

Ich habe zwei Favoriten, wo ich besonders häufig baden war, als ich noch in der Region gewohnt habe. Einmal das Waldschwimmbad in Kronberg, weil ich da die Erholung im Grünen toll finde und das 50-Meter-Becken nicht ganz so überfüllt war. Wenn ich den Wellnessfaktor suche, dann die Titus-Thermen in Frankfurt.

Christian Mankel (37) ist Verbandsgeschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) mit Sitz in Essen. © privat