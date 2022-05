Schwerer Unfall in der Nähe des Frankfurter Flughafens: Polizei sucht weiteren Beteiligten

Von: Gregor Haschnik

Bei dem Unfall wurden zwölf Menschen verletzt, elf davon schwer. Die Autobahn war danach etwa drei Stunden gesperrt. dpa © dpa

Mehrere Ersthelfer wurden auf der A3 verletzt, einer von ihnen tödlich.

Nach dem tödlichen Unfall am frühen Sonntagmorgen auf der A3 sucht die Polizei einen weiteren Beteiligten. Dessen Auto – ein roter Kleinwagen mit schwarzem Dach, womöglich ein Smart „fortwo“ – soll einen Ersthelfer, der von einem VW-Transporter angefahren und auf den rechten Streifen geschleudert worden war, erfasst haben. Der Mann sei einige Meter mitgeschleift und schließlich überfahren worden, teilte die Polizei am Montag mit. Er kam mit schweren Verletzungen in die Klinik.

Ein anderer, 33-jähriger Helfer, den der Transporter ebenfalls erfasste, starb noch an der Unfallstelle in der Nähe des Flughafens. Der Fahrer ist nach ersten Erkenntnissen alkoholisiert gewesen und wurde festgenommen. Insgesamt sollen zwölf Menschen verletzt worden sein, elf von ihnen schwer. Nach Angaben der Feuerwehr starben zudem zwei Hunde.

Zunächst, um 4.30 Uhr, war es zu einem Auffahrunfall gekommen. Danach liefen drei Ersthelfer zu einem der beiden beteiligten Autos. Der Transporter-Fahrer bemerkte den Unfall wohl zu spät, kollidierte mit dem auf dem mittleren Streifen stehenden Wagen und traf auch die Helfer.

Gegen die jetzt gesuchte Person wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 069/75 54 64 00 zu melden. gha