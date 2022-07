Schweizer Straßenfest: Kein Shoppen am Sonntag

Sachsenhausen

Von Christoph Manus schließen

Läden an der Schweizer Straße im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen dürfen nun doch nicht beim Schweizer Straßenfest am Sonntag öffnen. Das hat das Verwaltungsgericht entschieden.

Das Verwaltungsgericht Frankfurt hat am Donnerstag in einer Eilentscheidung verboten, dass am Sonntag anlässlich des Schweizer Straßenfests in Sachsenhausen Läden an der Schweizer Straße und in deren Umgebung ausnahmsweise von 13 bis 19 Uhr öffnen dürfen. Damit gab es der „Allianz für den freien Sonntag“ recht, der gegen den verkaufsoffenen Sonntag geklagt hatte.

In diesem Bündnis, das seit Jahren sehr erfolgreich gegen aus ihrer Sicht unzulässige Sonntagsöffnungen vorgeht, arbeiten Einrichtungen und Organisationen der evangelischen und der katholische Kirche und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zusammen.

Sonntagsshoppen: Verdi wirft Stadt Frankfurt bewusst rechtswidriges Verhalten vor

Nach Ansicht der Allianz hat die Stadt Frankfurt mit ihrer Allgemeinverfügung zum einen gegen Fristen verstoßen. Vorgeschrieben sei, dass diese drei Monate vor dem verkaufsoffenen Sonntag veröffentlicht wird. Die Stadt habe dies aber erst fünf Tage vor der Veranstaltung getan. „Das ist aus unserer Sicht nicht mehr nur ,grober Unfug, sondern ein offensichtlich und bewusst rechtswidriges Verhalten“, sagt Marcel Schäuble, Fachbereichsleiter Handel bei Verdi Hessen.

In der veröffentlichen Fassung der Allgemeinverfügung fehle zudem die erforderliche Begründung. Das führe ebenfalls zur „offensichtlichen Rechtswidrigkeit“. cm