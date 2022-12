Socken für den Adventsmarkt

Von: Alexandra Flieth

Gabi Metz (links) kauft bei Iris Knecht Strümpfe. Insgesamt 123 Paare wurden für den Basar gestrickt. © Maik Reuß

Die Turn- und Spielvereinigung und die Martinusgemeinde haben sich zu ihren Jubiläen zu einem gemeinsamen Basar zusammengetan. Der große Renner sind handgestrickte Strümpfe.

Handgestrickte Socken hängen dekorativ an einer kleinen Holzhütte auf dem Gelände der evangelischen Martinusgemeinde. Zusammen mit der Turn- und Spielvereinigung (TuS) 1872 Schwanheim hat die Gemeinde am Wochenende zu einem Jubiläums-Adventsmarkt geladen: Die Martinusgemeinde besteht seit 111 Jahren, die TuS seit 150 Jahren. Kurzerhand haben sich beide für den Adventsmarkt zusammengetan. Mit dabei sind der Heimat- und Geschichtsverein, die Turngemeinde (TG) Schwanheim und die Familienkirche St. Mauritius der katholischen Pfarrei St. Jakobus.

Die handgestrickten Socken gehen zurück auf eine Initiative von Gemeindemitglied Jutta Dieckwisch: Bereits im Sommer wurde ein Aufruf gestartet, um die Arbeit mit armen und obdachlosen Menschen an der Hauptwache, einem Hilfsprojekt der Evangelischen Stadtkirche St. Katharinen, zu unterstützen. „Mit Blick auf unser 111-jähriges Bestehen haben wir dazu aufgerufen, 111 Socken zu stricken“, sagt Cäcilie Blume, die Pfarrerin der Martinusgemeinde. Zwar sei die Aktion zunächst eher zurückhaltend angelaufen, dies habe sich dann aber zum Herbst geändert. „Auch unsere Wollladen aus Schwanheim hat sich beteiligt und Werbung für das Projekt gemacht, und wir freuen uns sehr, dass für die Aktion nun 246 Socken, also insgesamt 123 Paar, gestrickt wurden.“

Fossilien und Mineralien

Und die sind bei den Besucher:innen des Adventsmarkts beliebt. Kein Wunder bei den derzeit kalten Temperaturen. Je nach Schuhgröße kostet ein Paar 5 bis 15 Euro. „Ich finde es toll, dass so eine Handarbeit noch immer so gefragt ist“, sagt Iris Knecht, die für eine Stunde den Standdienst übernommen hat. Großen Absatz finden auch die Mineralien und Fossilien, die Bernd Georg, Leiter der Badminton-Abteilung der TuS Schwanheim, am Stand feilbietet. Während er die Fossilien selbst gesucht hat, stammen die Mineralien wie Rosenquarze, Achate oder Amethyste aus der ehemaligen Sammlung des Apothekers „Pröbchen“ Schlarb. Der Erlös aus dem Verkauf soll in die Arbeit der Abteilung fließen.

Bernd Georg erzählt, dass die TuS ursprünglich die Idee hatte, zum Vereinsjubiläum einen Adventsmarkt im Hof des Wilhelm-Kobelt-Hauses zu organisieren, sozusagen in Erinnerung an frühere Zeiten: Vor mehr als 40 Jahren sei der Weihnachtsmarkt genau dort gefeiert worden. „Wir wollten das zum Jubiläum wieder aufleben lassen.“ Doch weil dort immer noch Bau- Container stünden, sei dies nicht realisierbar gewesen. Als sie erfuhren hätten, dass auch die Martinusgemeinde ihr 111-Jähriges feiert, habe man Kontakt aufgenommen und sich zusammengetan.