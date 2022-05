BVZ-Schülerladen Budenzauber gewinnt Deutschen Fotojugendpreis

Divine (8) tut so, als wäre sie von einem Hai gebissen worden. © BVZ / Preisverleihung: Copyright

Mit der Bilderserie „Hai“ und dem Foto „Freundschaft“ gewinnt der BVZ-Schülerladen Budenzauber in Goldstein den Deutschen Fotojugendpreis. Die Werke sind in einerm Ferienworkshop entstanden.

Der BVZ-Schülerladen „Budenzauber“ aus Goldstein ist in Köln mit dem Deutschen Fotojugendpreis in der Kategorie „Freie Themenwahl“ und in der Altersgruppe „bis 10 Jahre“ ausgezeichnet worden. Aus mehr als 10 000 Einreichungen hat eine Fachjury insgesamt 37 Preisträger im Alter von 8 bis 25 Jahren ausgewählt. Darunter auch die beiden Beiträge „Der Hai“, eine Bilderserie, und „Freundschaft“, welche die Goldsteiner Einrichtung für den Bundeswettbewerb eingereicht hatte.

„Wir hätten nie im Traum daran gedacht, zu den Gewinnern zu gehören“, sagte Budenzauber-Leiterin Christine Kiebel, die seit 20 Jahren in der Einrichtung Am Wiesenhof 109 arbeitet. Trägerin ist die große gemeinnützige Frankfurter Kita-Betreiberin BVZ GmbH. Auch die Kinder zeigten sich stolz über die Anerkennung. „Die Preisverleihung war für mich ein schöner und aufregender Moment“, sagte Divine (8). Sie ist auf dem Gewinnerfoto „Der Hai“ zu sehen. Es besteht aus zwei Aufnahmen: Auf der einen schreit sie scheinbar schmerzverzerrt auf. Auf der anderen steckt ihr Fuß im Maul eines Hai-Stofftieres. Aufgenommen hat das Foto Divines Bruder David (10) bei einem Foto-Workshop, den der Schülerladen für die Sommerferien 2021 organisiert hatte.

Die Jury zeichnete auch das Schatten-Foto „Freundschaft“, auf dem sich zwei Mädchen abklatschen, mit dem 1. Fotogruppenpreis aus. „Das ist eine Geste der Freundschaft, die überall auf der Welt verstanden wird“, erläuterte die Jury. dit

Freundschaft heißt dieses Bild, bei dem zwei Mädchen sich abklatschen. © BVZ / Preisverleihung: Copyright

Freude bei der Preisverleihung in Köln. © BVZ / Preisverleihung: Copyright