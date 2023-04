Schulstunden beim Fußballverein

Von: Steven Micksch

Ganztagsangebote und Betreuungsmöglichkeiten auf Sportplatz von SV Sachsenhausen.

Die Unternehmergesellschaft Im-Pulse wird in Kooperation mit dem SV Sachsenhausen bald Ganztagsangebote auf dem Sportplatz des Fußballvereins realisieren. Das berichtet Geschäftsführer Jürgen Medenbach im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau. Kürzlich habe man sein Konzept dem Stadtschulamt vorgestellt, das „großes Interesse“ zeigte. Angedacht ist ein Einstieg in den Ganztagsbereich. Dabei solle es am Nachmittag Sportangebote für die Kinder geben. Zum anderen wolle man aber auch die dritte Schulstunde auf dem Platz in Sachsenhausen verbringen und dort sportliche Aktivitäten anbieten. Der Bedarf sei hoch. Da sich die Unternehmergesellschaft Inklusion auf die Fahnen geschrieben hat, sollen zunächst der IGS Süd, der Deutschherrenschule, der Carl-von-Weinberg-Schule und der Carl-Schurz-Schule das Angebot unterbreitet werden.

„Wir wollen nun unser Konzept den Schulen vorstellen“, sagt Medenbach, der Im-Pulse gemeinsam mit Elvira Marburger führt. Unabhängig davon wolle man schon Personal rekrutieren und möglichst vier pädagogische Kräfte für das Projekt bereithalten. Diese sollen auch noch Schulungen und Fortbildungen absolvieren, um optimal vorbereitet zu sein. In vier Wochen soll ein Anschlusstermin im Stadtschulamt die Pläne weiter vorantreiben.

Vor Corona gab es zudem Pläne Sprachkurse und gleichzeitig Kinderbetreuung auf dem Gelände des SV Sachsenhausen anzubieten. „Häufig wissen die Geflüchteten nicht, was sie mit ihren Kindern machen sollen, während sie lernen.“ Genau dabei wollte man Abhilfe schaffen. Es hatte bereits erste Gespräche mit dem Sozialdezernat gegeben, die Pandemie warf aber vieles über den Haufen. Medenbach und der erste Vorsitzende des SVS, Alexander Radomski, würden die Kontakte zum Dezernat gern wieder aufleben lassen und das Angebot nun doch noch realisieren. Zunächst liege der Fokus aber auf dem Ganztags-Projekt. Positiv entwickelt habe sich zudem die Fußballgruppe für Kinder und Jugendliche mit einem Handicap, die immer samstags an der Gerbermühlstraße trainiert. Dort spielen mittlerweile auch Kinder ohne eine Beeinträchtigung mit und die Truppe sei auf 18 angewachsen. Der Inklusionsgedanke habe funktioniert. Nicht nur, dass Kinder mit und ohne Handicap gemeinsam trainieren, sondern auch, dass die Gehandicapten mittlerweile Mitglieder beim SV Sachsenhausen geworden sind und am Vereinsleben teilnehmen.