Schritt zum Frankfurter Kindertheater

Von: Anja Laud

50 000 Euro für Interimsbespielung des Zoogesellschaftshauses vom Kuluramt.

Im Zoogesellschaftshaus soll ein Kinder- und Jugendtheater entstehen. Um diesem neuen städtischen Theater einen Schritt näherzukommen, hat das Kulturamt für die Interimsbespielung des Hauses in diesem Jahr 50 000 Euro ausgelobt. Der Plan für den Umbau des sanierungsbedürftigen Gebäudes soll nach Angaben der Behörde 2024 fertiggestellt sein und dann als finale Bau- und Finanzierungsvorlage dem Stadtparlament vorgelegt werden.

„Von dieser neuen Auslobung erwarte ich mir konkrete Ideen und Konzepte aus der freien Szene, die passgenau auf das Zoogesellschaftshaus zugeschnitten sind und die zeigen, was in diesem wunderschönen alten Gebäude an Potenzial für das Kinder- und Jugendtheater steckt“, teilte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) jetzt mit.

Zum Herzstück des Kinder- und Jugendtheaters soll im Zoogesellschaftshaus ein Theatersaal für bis zu 450 Zuschauer:innen werden, der in zwei kleinere Säle unterteilt werden kann. Dieser soll auch der freien Theaterszene zur Verfügung stehen. Für den Umbau des Gebäudes, in dem auch die Zooverwaltung und die namensgebende Zoogesellschaft einziehen werden, war im September 2020 ein europaweiter Wettbewerb ausgeschrieben, den im Sommer 2021 ein Berliner Architekturbüro gewonnen hatte.

Inzwischen nehme das Theater, so das Kulturamt, auf dem Reißbrett Gestalt an. Architekt:innen und Theatermacher:innen arbeiteten zusammen mit einer Gruppe von Jugendlichen als Vertretung der künftigen Besucherschaft an den Umbauplänen.

45 000 Euro der jetzt für die Interimsbespielung ausgelobten Summe sind für die Entwicklung künstlerischer Produktionen bestimmt, die sich mit dem Zoogesellschaftshaus auseinander setzen. Die Aufführungen sind für das vierte Quartal des Jahres geplant. Die restlichen 5000 Euro sollen in die Entwicklung eines integrativen Begleitprogramms gehen. Konzepte für beides können noch bis Mittwoch, 15. Februar, im Kulturamt per E-Mail eingereicht werden.

kiju.zgh@stadt-frankfurt.de