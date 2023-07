Schönhofviertel Frankfurt: Wohnen mit Blick auf spielende Kinder

Von: Christoph Manus

So soll es in der Quartiersmitte des Schönhofviertels im Frankfurter Stadtteil Bockenheim einmal aussehen. © Instone

Im Frankfurter Schönhofviertel ist Richtfest für einen Gebäudekomplex mit 190Wohnungen, zwei Supermärkten und einer Kita gefeiert worden. Er soll im Herbst 2024 bezogen werden.

Wenn die ersten Menschen in das Frankfurter Schönhofviertel ziehen, das auf dem früherem Siemens-Areal nahe dem Westbahnhof entsteht, werden sie am Quartiersplatz bereits einen Aldi- und einen Tegut-Markt, Gastronomie, Arztpraxen, eine Apotheke und eine Kita finden. Das hat der neue Frankfurter Planungsdezernent Marcus Gwechenberger (SPD) am Donnerstag beim Richtfest für den Gebäudekomplex „Core Living“ herausgestellt, den der Projektentwickler Instone errichtet. Darauf habe die Stadt großen Wert gelegt. Zu oft sei es so gewesen, dass die Menschen in einem neuen Viertel lange warten mussten, bis es dort zumindest eine Grundversorgung gab.

190 Mietwohnungen sollen in dem bis zu siebengeschossigen Komplex in der Quartiersmitte Platz finden, den die Bayerische Ärzteversorgung bereits vor Baubeginn erworben hat, darunter rund 40 geförderte Wohnungen. Zur Miethöhe wollte sich die Versorgungskammer am Donnerstag noch nicht äußern. Insgesamt wollen Instone und die Nassauische Heimstätte 2080 Wohnungen im Viertel südlich der Rödelheimer Landstraße schaffen. Bei 30 Prozent soll es sich um Mittelstands- und Sozialwohnungen handeln.

Schönhofviertel Frankfurt: Schule auf anderer Seite des Quartiersplatzes erst 2027 fertig

Auf der anderen Seite des Quartiersplatzes will die Nassauische Heimstätte für die Stadt die erste Hybridschule Deutschlands errichten. Unten soll eine Grundschule entstehen, darüber Wohnungen. Die Schule wird allerdings, wie Gwechenberger am Donnerstag schätzte, nicht vor 2027 den Betrieb aufnehmen.

Auch die Menschen, die in das „Core Living“ ziehen, werden auf spielende Kinder schauen. Der im ersten Stock gelegene Innenhof des Blocks soll bepflanzt und mit Spielgeräten bestückt als Außengelände für die Kita dienen. Das könnte auch zu Konflikten führen.

Schönhofviertel Frankfurt: Debatte über Umgang mit Brauch- und Regenwasser

Instone hatte das Gelände 2015 von Siemens erworben. Angesichts der Krisen seit Corona- und Kriegsausbruch sei man relativ schnell vorangekommen, sagte Geschäftsführer Ralf Werner auf der Baustelle. Bis zu 500 Menschen fänden nun in gut einem Jahr dort eine Heimat.

Auch Joachim Calles, Mitglied des Verwaltungskammer der Bayerischen Ärzteversorgungskammer, hob hervor, dass das Projekt relativ gut im Zeitplan liege. Und regte, „halboffiziell“, wie er betonte, an, angesichts des Klimawandels mehr für die Nutzung von Brauch- und Regenwasser im Quartier zu tun.

Regenwasser werde gesammelt, um das Grün im Viertel zu wässern, sagte Planungsdezernent Gwechenberger. Er sei für Gespräche über Verbesserungen des bisherigen Wasserkonzepts sehr offen.