Mäusekot und weitere Hygienemängel: Ordnungsamt schließt Pizzeria in Frankfurt

Von: Niklas Hecht

Stadtpolizei und Lebensmittelüberwachung kontrollieren in Frankfurt mehrere Lokale. In allen hatten die Beamten etwas zu meckern – zum Teil folgen nun Strafverfahren.

Frankfurt – Schlechte Nachrichten für Restaurantbesucher in Frankfurt: Das Ordnungsamt hat am Donnerstag (10. August) vergangener Woche eine Pizzeria im Nordend geschlossen. Grund dafür seien Verunreinigungen durch Mäusekot, teilte die Behörde am Freitag in einer Pressemitteilung in den sozialen Medien mit. Aufgrund dieser und weiterer Hygienemängel sei die Gaststätte amtlich geschlossen worden.

Frankfurt: Ordnungsamt schließt Pizzeria im Nordend

Und die Hygienemängel in der Pizzeria blieben nicht die einzigen Treffer der Frankfurter Stadtpolizei und der Lebensmittelüberwachung an diesem Tag. Insgesamt sieben Betriebe in vier Stadtteilen seien am Donnerstag kontrolliert worden. „Kein Betrieb blieb beanstandungsfrei“, heißt es in der Mitteilung weiter. Überprüft wurden zwei Cafebars, eine Shisha-Bar, eine Döneria, eine Pizzeria sowie ein spanisches und ein indisches Restaurant.

Bei den Kontrollen wurde eine Person wegen aufenthaltsrechtlicher Verstöße festgenommen. In zwei Betrieben stellten die Ermittler insgesamt drei illegale Unterhaltungsspielgeräte sicher und transportierten diese ab. Die Beamten wurden außerdem auf zwei Geldspielgeräte mit unklaren Besitzverhältnissen aufmerksam, beließen diese jedoch versiegelt vor Ort.

Ermittler finden unverzollten Tabak in Frankfurter Shisha-Bar

In der kontrollierten Shisha-Bar fanden die Ermittler hinter einer Blende unter dem Tresen unverzollten Shisha-Tabak. Bei dem anwesenden Mitarbeiter bestand laut Ordnungsamt zudem der Verdacht des Sozialleistungsbetruges. Darüber hinaus war der Notausgang verschlossen und ließ sich nicht öffnen. Da der Betreiber der Shisha-Bar nicht vor Ort war, wurde das Lokal auf Weisung der Stadtpolizei geschlossen.

In einer Cafebar im Gallus trafen die Ermittler auf sechs Personen, die an einem Pokertisch Karten mit Jetons (Poker-Chips) spielten. Der Betreiber erklärte, ein Turnier innerhalb einer geschlossenen Gesellschaft veranstaltet zu haben. Zwei der Spieler konsumierten Shisha-Pfeifen, ohne dass dafür die baulichen Voraussetzungen wie geregelte Zu- und Abluft gegeben waren. Die Stadtpolizei untersagte daraufhin die Zubereitung und den Konsum der Wasserpfeifen. Die Beamten stellten zudem ein illegales Unterhaltungsspielgerät sicher.

Strafverfahren nach Ordnungsamt-Kontrollen in Frankfurter Bars

Insgesamt stellte die Lebensmittelkontrolle in fünf der sieben Betriebe Hygienemängel und Mängel im Umgang mit Lebensmitteln fest. Die Betreiber erwarten nun Ordnungswidrigkeitsverfahren. Bezüglich des Tabaks und der Unterhaltungsspielgeräte leiten die Behörden Strafverfahren ein. (pm/nhe)

