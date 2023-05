Eklat nach C-Jugend-Spiel: Vater droht, Schiedsrichter (15) zu köpfen

Von: Florian Dörr

Bei einem C-Jugend-Spiel in Frankfurt wird ein Unparteiischer mit dem Tod bedroht. Er ist erst 15 Jahre alt. Die Schiedsrichtervereinigung ist schockiert.

Frankfurt - Unfassbare Szene nach einem C-Jugend-Spiel in Frankfurt: Ein Mann ist nach dem Kreispokalfinale zwischen dem FC Germania Enkheim und dem FC Kalbach in Frankfurt völlig ausgerastet. Auf Instagram macht ein entsprechendes Video die Runde. Geteilt wurde es von der Schiedsrichtervereinigung Frankfurt. Der Erwachsene soll dem jugendlichen Schiedsrichter der Partie mit dem Tod gedroht haben.

Auf dem kurzen Video zu sehen: Nach Abpfiff rennt ein erwachsener Mann (48) - offenbar ein Vater, dessen Sohn im unterlegenen Team gespielt hat - auf den Schiedsrichter zu, schreit ihn an und gibt offenbar Drohungen ab. Der Unparteiische, dem seine Wut gilt, ist gerade einmal 15 Jahre alt. Erst als ein Linienrichter dazukommt, dreht der Mann ab.

Todesdrohung gegen Schiedsrichter (15) in Frankfurt: Vater droht Unparteiischem mit Enthauptung

Nach Angaben der Schiedsrichtervereinigung Frankfurt droht er unter anderem, den 15-jährigen Schiedsrichter „zu köpfen“. Auch gegen die Mutter des Unparteiischen habe er Beleidigungen ausgesprochen, wie die Polizei bestätigt. Zudem heißt es: „Auch aufgrund des mutigen Eingreifens der Schiedsrichterassistenten ist hier wohl Schlimmeres verhindert worden.“

Schiedsrichter (15) in Frankfurt bedroht - Mann soll stadtbekannt und hochaggressiv sein.

Die Polizei Frankfurt hat die Ermittlungen nach dem Vorfall in der C-Jugend übernommen. Gegen den aggressiven Mann wurden Strafanzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung gestellt. Die Personalien des Mannes sind den Ermittlern bekannt.

Laut einem Bericht der Bild ist der Vater kein Unbekannter auf Frankfurts Sportplätzen. „Der Mann ist stadtbekannt und tritt immer so hochaggressiv auf unseren Fußballplätzen auf“, wird ein Sprecher der Schiedsrichtervereinigung zitiert. Schon während des Spiels zwischen dem FC Germania Enkheim und dem FC Kalbach soll er den 15-jährigen Unparteiischen wüst beschimpft haben.

Bei der Schiedsrichtervereinigung Frankfurt zeigt man sich betroffen. Auch, weil der aktuelle Fall kein Einzelfall sei. So sei erst vor zwei Wochen ein Unparteiischer in Frankfurt mit zwei Faustschlägen im Gesicht getroffen worden. Mit Blick auf die Todesdrohung nach dem Kreispokalfinale zwischen dem FC Germania Enkheim und dem FC Kalbach in der C-Jugend heißt es: „Wir sind völlig sprachlos und fragen uns, wie kaputt ein erwachsener Mensch sein muss, um Jugendlichen mit dem Tode zu drohen.“ (fd)

