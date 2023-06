Sauba, Brudi!

Von: Stefan Behr

Die Kampagne #cleanffm hat eine neue Hymne - sie ist überraschend unpeinlich

Von Gangsta-Rap hört man ja oft. Eigentlich zu oft. Der Sauba-Rap hingegen führt bislang noch ein Nischendasein.

Das will die Kampagne #cleanffm ändern. Hauptsächlich will die Kampagne, dass Frankfurt eine saubere Stadt wird. Aber das komplette Umkrempeln der globalen Rap-Szene ist vermutlich ein realistischeres Ziel.

Wie auch immer: am gestrigen Donnerstag präsentierte #cleanffm seinen neuen „Kampagnensong plus Musik-Video: Der Rap ,Lasst uns‘ verspricht ,mehr Appell‘ und fordert ,mehr Gemeinschaft‘ für ein sauberes Frankfurt.“

Klingt langweilig. Immerhin sind Kampagnensongs in der Regel herrlich peinlich - ein Versprechen, das die Gruppe Maingold vor fünf Jahren mit der ersten #cleanffm-Hymne „Hoch hinaus“ vorbildlich eingelöst hatte.

Leider ist das bei „Lasst uns“ nicht so. Der Song, der auch auf Youtube und Facebook zu hören ist, kommt überraschend uncringe einher. Rapper Sign, abseits der Bühne ein 24 Jahre alter Student namens Youness El Mamouni, macht seine Sache prima. Beats und Flow stimmen, nur das Mixing ist missraten: Man versteht kaum etwas vom Text. Das kann natürlich auch ein Segen sein.

Aber dafür gibt es im Video auch was zu sehen. Rapper Sign tänzelt frohgemut durch ein Frankfurt, das sich gewaschen hat. Oder zumindest so aussieht, mit Nachbearbeitung ist ja heute alles möglich. Vermutlich als Dank dafür, dass sie ihren Müll ordnungsgemäß entsorgt hat, schenkt Sign einer älteren Frau auf einer Parkbank ein paar Drogen. Sieht zumindest so aus.

Begleitet wird Sign in dem Video von Max Coga. Der 34-Jährige ist nicht nur der Betreiber von Frankfurts ältestem Nachtclub „Pik Dame“, er ist unter seinem Nome de Guerre „Mad Max“ auch ein respektabler MMA-Champion (Boomerhinweis: MMA steht für Mixed Martial Arts und hieß früher Wirtshausschlägerei).

Die Lyrics sind eh wumpe. Die Kernbotschaft ist: Schmeiß‘ deinen Müll nicht in die Landschaft, sonst kommt Max Coga und verpasst dir eine Respektschelle, dass du die Englein singen hörst. Dann doch lieber Sign.