Sänger Gerre zum Pokalfinale der Eintracht: „Wir gewinnen 14:13“

Von: Thomas Stillbauer

Tankard mit Sänger Gerre (links) 2022 bei der Ehrung als „Rockfossilien“ im Senckenberg-Museum. © Monika Müller

Der Tankard-Sänger spricht im Interview über das große Spiel in Berlin und den „absoluten Wahnsinn“, dort aufzutreten.

Das Berliner Olympiastadion, die Ostkurve voller wildentschlossener Eintracht-Fans, und davor die Thrash-Metal-Band Tankard aus Frankfurt, die ihren Song „Schwarz-weiß wie Schnee“ spielt. So war es 2006, 2017 und 2018, und so wird es am Samstag wieder sein. Tankard-Sänger Gerre hätte auch ein paar neue Ideen für die Show.

Gerre, wir holen zur Abwechslung mal wieder den DFB-Pokal und wir werden Deutscher Meister, oder?

Ja, ersteres erledigen wir am Samstag, ganz klar. Und zweiteres – da hoffe ich, dass ich das irgendwann noch mal erleben darf, dass wir Meister werden. Das ist zwar eher unrealistisch, aber die Hoffnung lebt.

Die Frage bezog sich natürlich auf euren Song „Schwarz-weiß wie Schnee“, der die Zeile im Refrain trägt. Das Endspiel am Samstag wieder mit euch als Liveact vor dem Anpfiff – was ist das für ein Gefühl?

Es wäre irgendwie komisch, wenn wir jetzt nicht dabei wären. Bei den letzten drei Pokalendspielen der Eintracht seit 2006 haben wir gespielt.

Und 40 000, 50 000 Leute brüllen euren Song.

Ja, nach wie vor: Die Anspannung steigt, die Nervosität steigt. Es ist immer wieder was komplett Besonderes und natürlich auch eine große Ehre für uns. Du stehst da vor der Kurve, und alle singen jede einzelne Textzeile mit. Das ist schon der absolute Wahnsinn.

Es gibt ja inzwischen mehrere Versionen des Songs. Welche spielt ihr?

Wir spielen natürlich die DFB-Pokal-Version. Alles andere wäre ja vollkommener Unsinn.

Es gibt das Lied auch auf Tonträger. Verkauft sich das eigentlich besser als eure eigentlichen Tankard-Alben ?

Heutzutage halten sich die Verkäufe physikalischer Tonträger doch stark in Grenzen. Und wie viele Versionen gibt es eigentlich – selbst ich hab da langsam den Überblick verloren, um ehrlich zu sein. (lacht) Reich sind wir damit jedenfalls nicht geworden.

Reich werdet ihr weiterhin mit euren Metal-Platten.

(lacht lauter) Jaha, schön wär’s! Auch wenn wir mit unserem 2022er Album tatsächlich im September zum ersten Mal die Top Ten der offiziellen deutschen Charts geknackt haben. Wir waren auf Platz acht. Aber das ist natürlich für die Reputation der Band sehr gut. Und es ist auch ein tolles Gefühl, wenn man ... ja, leider knapp hinter Roland Kaiser gelandet ist. An ihm ist eben kein Vorbeikommen.

ZUR PERSON Andreas „Gerre“ Geremia, 57, ist der Sänger der Frankfurter Thrash-Metal-Band Tankard. Die Combo, 1982 gegründet, ist auf der ganzen Welt unterwegs, sie hat 18 Studioalben veröffentlicht und im vorigen Jahr wurde ein 30 Millionen Jahre altes Schlangensternfossil wissenschaftlich nach ihr benannt („Ophiura tankardi“). In Frankfurt und Rhein-Main liebt man sie abgöttisch für ihren Song „Schwarz-weiß wie Schnee“, der vor jedem Eintracht-Spiel läuft.

(lacht) Respekt! Wo erlebt ihr das Spiel nach dem Auftritt am Samstag?

Irgendwo in einem Eintracht-Block. Wir haben ganz normale Tickets. Wir brauchen kein VIP-Gedöns.

Ihr könntet eigentlich sowieso jedes Jahr da spielen. Oder wir legen das Finale generell nach Frankfurt, das würde so viele Reisekosten sparen.

Richtig! Na, halten wir mal die Bälle flach – vor 2018 haben wir 30 Jahre auf einen Pokalsieg gewartet. Aber es ist schon Wahnsinn. Letztes Jahr das Ding in Sevilla...

...der Europapokalsieg...

...und jetzt das wieder. Dass man das alles noch mal miterleben darf, nachdem man auch schon frierend Mitte Dezember in Burghausen stand und sich mit der Eintracht Zweitligafußball angeschaut hat.

Ist dieses Jahr irgendwas anders als bei eurem Auftritt im Olympiastadion vor fünf Jahren?

Es wurde leider wieder alles abgelehnt. Wir haben immer ganz tolle Ideen: mit der Limousine ins Stadion einfahren, Feuerwerk und so weiter – leider alles nicht realisierbar. Aber was soll man auch groß anders machen? Die Leute ganz oben in der Kurve sehen uns eh nur als Stecknadeln, von daher sind jetzt keine großen Veränderungen geplant. Vielleicht ergibt sich spontan noch was.

Der größte Auftritt, den Stecknadeln je hatten. Am Ergebnis von 2018 sollte sich sowieso nichts ändern – was ist Dein Tipp?

Es wird extrem nervenaufreibend. Nach 120 Minuten steht das Spiel 1:1. Wir werden im Elfmeterschießen mit 14:13 gewinnen.

Oh, Gott. Aber wir sind ja Happy Ends gewöhnt.

Ja. Es war wichtig, dass sich die Mannschaft gefangen und diesen Rückrunden-Blues beendet hat. Damit kann man wieder optimistischer nach Berlin reisen.

Interview: Thomas Stillbauer