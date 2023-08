Viel Grün und wenig Autos für den Schweizer Platz

Von: Fabian Böker

Teilen

Bärbel Lutz-Saahl schaut sich interessiert alle Entwürfe an. © Renate Hoyer

Beim Planungsdezernat in der Kurt-Schumacher-Straße hat eine Ausstellung zur Umgestaltung des Schweizer Platzes begonnen. Die Entwürfe werden dort gezeigt.

Bärbel Lutz-Saahl kann sich kaum loseisen von den Stellwänden. Die 81-Jährige ist am Donnerstagmittag zur Eröffnung der Ausstellung zur Umgestaltung des Schweizer Platzes ins Planungsdezernat gekommen – und schaut sich alle präsentierten Entwürfe an. So wie sie können das bis zum 20. September noch alle Bürger und Bürgerinnen tun.

Was sie sehen, ist vor allem viel Grün. Diese Farbe zieht sich praktisch durch alle Entwürfe, insgesamt zwölf an der Zahl. Alle haben sich damit beschäftigt, wie der Schweizer Platz künftig mal aussehen soll. Und alle sehen ihn vor allem bestückt mit Bäumen.

Drei Entwürfe wurden von einer Jury als siegreich ausgewählt. Wer allerdings einen ersten Platz sucht, wird nicht fündig, denn es wurden zwei zweite und ein dritter Platz vergeben. „Den einen Königsweg gab es nicht“, erläutert dazu Burkhard Horn, der als Verkehrsplaner Teil der Jury war. Aber es gab eben Einsendungen, die überzeugen konnten.

Zum Beispiel der von Fichtner Water & Transportation und Faktorgruen Landschaftsarchitekten. Er steht unter dem Motto „Vom Kreisverkehr zum grünen Wohnzimmer“, ermöglicht dem Autoverkehr keinen Übergang von der Schweizer Straße in eine der auf den Schweizer Platz zuführenden Straßen und will den Platz mit Fontänenfeldern und Platanen bestücken.

Oder der andere zweite Platz, von Albert Speer + Partner sowie Werner Hartwig. Er sieht den Schweizer Platz als Knotenpunkt und Identifikationsort, der vom „überladenen Flickenteppich zum hamonischen öffentlichen Aufenthaltsraum“ werden soll.

Die Ausstellung Die Ausstellung findet im Atrium des Planungsdezernats, Kurt-Schumacher-Straße 10, statt. Sie ist montags bis freitags in der Zeit von 8.30 bis 18 Uhr zugänglich. Der Eintritt ist frei.

Gemäß der Vorgaben einer Machbarkeitsstudie wird die Straßenbahn weiter entlang der Schweizer Straße fahren können, die Autos auch. Auf dem Platz sollen der Fuß- und Radverkehr Vorrang haben.

Alles Ansätze, die Bärbel Lutz-Saahl unterstützt. Sie wohnt seit 1970 in der nahe gelegenen Holbeinstraße, sie schätzt den Platz als „Schmuckstück“, dessen „Optik und Ästhetik jetzt endlich gewürdigt wird“. Aber sie hat eben auch Fragen. Denn wenn die Autos nicht mehr über die Seitenstraßen auf die Schweizer Straße, auf diese „Einfallstraße“, wie sie sagt, dürfen: „Wohin verlagert sich der Verkehr dann?“

Diese Frage stellen auch andere Besucher und Besucherinnen am ersten Tag der Ausstellung. Antworten gibt es aber noch nicht, „denn der Prozess ist noch nicht abgeschlossen“, erläutert Ulrike Gaube vom Mobilitätsdezernat. Die Entwürfe werden nun überarbeitet, Anfang des kommenden Jahres soll der Zuschlag erteilt und danach mit der Vorplanung begonnen werden. Parallel werden Entwürfe für die Schweizer Straße eingereicht. Und dann geht alles seinen behördlichen Gang; einen konkreten Zeitplan nennt Gaube nicht.

Bärbel Lutz-Saahl, die dieses Jahr 82 wird, hofft nur eins: „Dass ich die Umsetzung noch erlebe.“

Bäume prägen viele Entwürfe. © Renate Hoyer

Einer von zwei zweiten Plätzen: Der Entwurf von Albert Speer + Partner sowie Werner Hartwig. © ASP Albert Speer + Partner GmbH