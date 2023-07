Sachsenhausen: Neuer Treffpunkt am Seehofpark

Das Wasserhäuschen am Seehofpark hat unter dem Namen Nox wieder eröffnet. © Rainer Rüffer

Im Büdchen ist es nach einjähriger Pause wieder lebendig. Im dazugehörigen Gärtchen soll gechillt werden.

Das kleine Häuschen mit grünem Sockel und weißen Wänden am Seehofpark hat eine lange Geschichte. Was einst als Pförtnerhäuschen begann, 40 Jahre lang Trinkhalle war und drei Jahre lang ein Kuchenparadies im Grünen, ist nach einem Jahr Pause wieder eröffnet.

Ganz fertig ist es noch nicht, aber die Freude ist trotzdem groß, dass es am Seehofpark wieder etwas zu essen und zu trinken gibt. David Gröbner guckt ein bisschen traurig auf die nagelneue Kaffeemaschine, die keinen Mucks von sich gibt. „In den nächsten Tagen läuft sie. Es gibt noch ein kleines Problem mit dem Stromanbieter“, sagt er und grinst. „Alle haben gewartet und jetzt sagen wir auch so schon mal hallo.“

Eigentlich sollte das renovierte Büdchen mit angeschlossenem Garten schon vor einem Monat öffnen, „aber es kommt wie es kommt“, so Gröbner, Getränke verkauft und mit den Gästen babbelt, die voller Freude anhalten. „Wir haben den Treffpunkt so vermisst“, sagen Wanderer auf dem Weg zum Goetheturm und stärken sich mit frischen Brezeln, Focaccias und Getränken.

Der ehemalige Treffpunkt Seehofpark heißt jetzt Nox. Die Betreiberin Rebecca Fohl und ihr Freund Michael Oechsler haben Erfahrung. Vor vier Jahren haben sie ihr erstes Wasserhäuschen am Holbeinsteg eröffnet. Seit Ende 2021 gibt es ihr Nox Coffee and Bar in der Niddastraße, im vergangenen Mai haben sie das Nox Coffee and Bar Part II auf der Zeil eröffnet und nun geht es im Nox Büdchen am Seehofpark los.

Der Garten gegenüber ist noch nicht perfekt. Unebenheiten wurden aufgeschüttet, erste Möbel stehen drin. „Bald kommen auch die Pflanzen“, verspricht Gröbner. „Nur noch ein bisschen Geduld, dann ist hier ein richtiges Paradies und es gibt natürlich eine Eröffnungsparty“, strahlt Gröbner. Er kann sich gut vorstellen, dass es auch eine Hollywoodschaukel geben wird. Selbst gemachte Kuchen will man anbieten, vielleicht auch Liegestühle für den 2,7 Hektar großen Park mit seinen gigantischen Bäumen, Spielplatz, Spielwiese und Bolzplatz. Zudem sollen weitere Snacks, Zigaretten und alles, was gewünscht und machbar ist, ins Sortiment Einzug halten.

Wie auch bei Vorgängerin Petra Schaefer-Schubert bleibt es beim Self-Service am Häuschen. Im Gärtchen, das ein Ort für die ganze Familie werden soll, wird nicht serviert, sondern gechillt.

Monatelang haben die Betreiber das ehemalige Pförtnerhäuschen am Wendelsweg 130 renoviert. Mit Lagerraum und Toilette, neuem Dach, neuem Boden, neuem Zaun aus dünnen Ästen, Klimaanlage, Eismaschine, nagelneuen Edelstahlgeräten und Kühlschränken.

Auch wenn noch nicht alles perfekt ist, gefällt es – vor allem denen, die in letzter Zeit öfter vorbeigekommen sind. „Das wird jeden Tag schöner hier“, sagt eine ältere Dame auf dem Weg zu ihrem Kleingarten. „Da werde ich bestimmt öfter hier anhalten und gucken, was es Leckeres gibt.“

An Wochentagen ist das Nox derzeit von 10 bis 20 Uhr geöffnet, donnerstags bis sonntags bis 22 Uhr.