Sachsenhausen: Müll aus dem Meer wird zur Mahnung

Von: Alexandra Flieth

Für ihr Kunstwerk hat Moni Port auch in Sizilien und am Atlantik Fundstücke gesammelt. © Alexandra Flieth

Die Künstlerin Moni Port hat die Frankfurter Kunstsäule unweit des Brückenspielplatzes mit einer Collage aus Abfall gestaltet. Bis Anfang September ist das Werk dort zu sehen.

Mit „Stories from the sea“, also Geschichten aus dem Meer, ist die Sommerausstellung auf der Kunstsäule in Sachsenhausen überschrieben. Auf dem einstigen Werbeträger unweit des Brückenspielplatzes ist eine große Collage plakatiert, die von der Frankfurter Künstlerin, Illustratorin und Buchautorin Moni Port gestaltet wurde.

Eine Collage nicht im klassischen Sinn, sondern vielmehr bestehend aus Fundstücken, die Port an den Stränden von Sizilien, am Atlantik, aber vor allem am Ufer der Themse in London gefunden hat. Und die, wie sie sagt, sowohl eine Geschichte über Konsum und Müll der vergangenen Jahrhunderte erzählt, als auch etwas über Designideen und deren Entwicklungen.

Scherben aus der Themse

„Die Arbeit ist vielschichtig und hat mehrere Ebenen“, erklärt die Künstlerin. Port hat die Fundstücke zunächst nach Farben gruppiert angeordnet und fotografiert. Die entstandene Fotografie wurde zu einem mehrteiligen Plakat gestaltet, das nun an der Frankfurter Kunstsäule zu sehen ist. Die figurative Darstellung eines Brautpaares aus Kunststoff und ohne Kopf sticht beim Betrachten der Litfaßsäule sofort heraus. Gefunden am Strand von Sizilien, habe es bei ihr zu Fragen geführt, vor allem danach, warum dem Brautpaar die Köpfe fehlten? „Mein Kopf fängt bei solchen Fundstücken dann sofort an zu arbeiten, und es entstehen Geschichten“, sagt sie.

Visualisiert werden auf der Collage daneben keramische Scherben von chinesischem Porzellan und Pfeifen aus Ton, gefunden am Ufer der Themse, die längst vergangene Zeiten aufleben lassen. Dass es an Englands längstem Fluss überhaupt solche Fundstücke gebe, erklärt die Künstlerin mit der Nähe zur Nordsee. Der Unterlauf der Themse unterliege wie die Nordsee den Gezeiten. „Thames Mudlarking“ heißt das, was Schatzsucher:innen dort machen: Sie suchen im Schlamm der abfallenden Themse nach Relikten vergangener Tage. „Findet man etwas Wertvolles, muss man es den Behörden übergeben“, sagt Port, die sich in London selbst zweimal auf die Suche begeben hat – mit offizieller Genehmigung.

Ausstellung bis September

Bei den Fundstücken von der Atlantikküste handelt es sich hingegen vor allem um farbiges Glas, dass durch die Wellen glattgeschliffen wurde.

Kurator Florian Koch, der das Projekt der Frankfurter Kunstsäule vor sieben Jahren zusammen mit dem Künstler Daniel Hartlaub erstmals initiierte, hebt die unterschiedliche Wahrnehmung der Fundstücke durch den Betrachter und die Betrachterin hervor: grobkörnig fotografiert, erscheine ein Kunststoffverschluss plötzlich wie ein Donut, vielfältige Assoziationen seien möglich. „Es sind Fundstücke, die Geschichten erzählen“, Dinge, die teils über Jahrhunderte hinweg im Wasser lagen und hierdurch fast wie weichgewaschen wirkten, sagt Koch. Und trotzdem dürfe bei all der Ästhetik nicht vergessen werden, dass die abgebildeten Objekte vor allem eines seien: Symbol für die zunehmende Verschmutzung der Meere und Flüsse.

Das aktuelle Werk von Moni Port auf der Frankfurter Kunstsäule in der Brückenstraße, Ecke Gutzkowstraße, kann bis zum 7. September rund um die Uhr besichtigt werden. Unter www.frankfurter-kunstsaeule.de gibt es weitere Informationen.