Sachsenhausen: Kein Wald auf dem Schweizer Platz

Von: Stefanie Wehr, Boris Schlepper

Der Magistrat lehnt die Pläne des Ortsbeirats ab, auf dem Platz einen „Tiny Forest“ anzulegen. Auch einen alternativen Standort für die Haltestelle werde es nicht geben - sie soll auf dem Platz entstehen.

Wenn der Schweizer Platz umgebaut wird, kommt die Straßenbahnhaltestelle auf die Mitte des Platzes. Den Gegenvorschlag des Ortsbeirats 5, die Station zwischen Schweizer Platz und Schwanthalerstraße zu bauen, hat der Magistrat erneut abgelehnt. „Eine barrierefreie Straßenbahnhaltestelle zwischen der Schwanthalerstraße und dem Schweizer Platz wäre grundsätzlich zwar möglich, hätte aber verschiedene Nachteile“, ist in einer Stellungnahme zu lesen.

Dann müssten die Radwege direkt neben den Gleisen verlaufen: „ÖPNV-Gäste müssten also über den Radweg in die Straßenbahn einsteigen. Dementsprechend bestünde ein hohes Konfliktpotenzial. Radwege irgendwo anders unterzubringen wäre mit Blick auf den Baumbestand, die Gastronomieflächen und Gehwege sowie notwendigen Ladezonen wiederum nicht sinnig beziehungsweise gar nicht möglich“, schreibt die Stadt.

Darüber hinaus habe die Haltestelle auf dem Platz den Vorteil, dass dort der Aufzug zur U-Bahn ist. Der Umstieg sei somit barrierefreier möglich. Auch städtebaulich ergebe es Sinn, die alte Situation von vor dem U-Bahn-Ausbau in den 1980er Jahren wiederherzustellen: Damals sei die Station auf dem Schweizer – damals Gustav-Adolf-Platz – gewesen. Eine Alternativplanung bewertet der Magistrat als nicht zielführend.

Neue Ampeln für mehr Sicherheit

Zu Bauarbeiten kommt es am Montag, 22. Mai, am Schweizer Platz. Die Stadt lässt temporäre Ampel aufstellen und die Haltelinie vorziehen, damit die vom Platz in die Schweizer Straße einfahrenden Fahrzeuge auf der Nord- und Südseite bei Rot frühzeitig halten. Kommende Straßenbahnen sind so besser wahrnehmbar. Zudem werden die Signalanlagen für die Tram verbessert.

Mit der Anpassung werde ein Unfallschwerpunkt beseitigt und die Situation für die Bahn verbessert, erklärt Mobilitätsdezernent Stefan Majer (Grüne). „Bis zur anstehenden Umgestaltung des Platzes, für die gerade der Realisierungswettbewerb läuft, schaffen wir so eine verbesserte Lösung und minimieren die Unfallgefahr.“

Um die bestehenden Unfall-Häufungspunkte zu beseitigen ohne jedoch im Vorgriff auf die anstehende Umgestaltung des Schweizer Platzes teure Realisierungskosten zu generieren, wird eine provisorische Lösung umgesetzt. bos