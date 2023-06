Sachsenhausen: Blumenkübel als Geduldsprobe

Von: Fabian Böker

Thomas Scherzberg und seine Nachbarin Daniela Wolz verstehen nicht, wo das Problem ist. © Christoph Boeckheler

Nachbarschaft will Pflanztröge auf dem Gehweg der Paul-Ehrlich-Straße aufstellen. Aber die Stadt schafft es in vier Jahren nicht, angemessen zu kommunizieren.

Eigentlich wollen Thomas Scherzberg und seine Nachbarn und Nachbarinnen nicht viel. Sie möchten weder die Paul-Ehrlich-Straße, in der sie wohnen, umbenennen noch umgestalten, sie wollen nichts abreißen und nichts bauen, sie planen keine neuen Verkehrsregelungen. Sie wollen einfach nur ein paar Blumenkübel auf dem Gehweg im Bereich der Hausnummern 35-59 aufstellen und dafür eine Genehmigung durch die Stadt erhalten. Das fordern sie seit nunmehr fast vier Jahren.

Thomas Scherzberg ist als Rechtsanwalt Kontroversen gewohnt. Diese „Farce“, wie er es nennt, um die Blumenkübel ringt ihm nur noch Galgenhumor ab.

Ende 2019 hatte er die Idee, die Pflanztröge aufzustellen. Damit solle zum einen verhindert werden, dass Autos illegal auf dem Gehweg parken. Zum anderen solle den Kindern aus der Nachbarschaft ermöglicht werden, dort sicher zu spielen. „Und gut aussehen würde das sicher auch“, ist Scherzberg überzeugt. Also nahm er Kontakt zum Grünflächenamt auf.

Und bekam Antworten. Zunächst die, dass es zwischen dem Grünflächenamt und dem Amt für Straßenbau und Erschließung (ASE) noch Abstimmungsbedarf gebe; man werde sich melden. Das geschah aber erst Anfang 2021, ein Mitarbeiter bat um weitere Informationen. Die lieferte Scherzberg, indem er Beispiele für bestehende Blumenkübel an anderen Standorten – zum Beispiel an der Schweizer Straße – genauso fotografierte wie provisorisch hingestellte Kübel aus seinem eigenen Garten. Die Antwort darauf war eine automatische: Der Mitarbeiter habe das Amt verlassen.

Mittlerweile war es Sommer, das Grünflächenamt meldete sich erneut. Man sei nun in Abstimmung mit dem ASE, da sich der Bürgersteig in dessen Liegenschaft befinde. So langsam wurde Thomas Scherzberg ungeduldig. Aber es kam noch besser. Weitere drei Monate später bat das Grünflächenamt ihn schließlich um weitere Informationen bezüglich seiner Anfrage zu einer Baumpatenschaft – eine Anfrage, die er nie gestellt hatte. Und im November 2021 schließlich teilte das Amt ihm mit, dass „bei Aufstellung von Kübeln zunächst der Ortsbeirat zustimmen“ müsse.

Also schrieb Scherzberg an den zuständigen Ortsbeirat 5. Dessen Vorsteher Christian Becker (CDU) stellt klar, dass der Ortsbeirat „beratendes Gremium des Magistrats“ sei. Als solcher erteile er „keine Genehmigungen für das Aufstellen von Blumenkübeln“. Dennoch wurde das Gremium aktiv und forderte den Magistrat im März 2022 auf, die entsprechende Genehmigung zu erteilen. Am 22. Juli 2022 kam die Antwort: „Das Genehmigungsverfahren zur Aufstellung von Blumenkübeln durch Privatpersonen auf öffentlicher Fläche wird derzeit grundsätzlich neu geregelt. Eine Genehmigung kann aufgrund der komplexen ämterübergreifenden Abstimmungen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in Aussicht gestellt werden.“

Seitdem hat Scherzberg nichts mehr gehört. Was ihn auch deshalb ärgert, weil er außer der Genehmigung nichts weiter möchte. „Wir besorgen die Kübel, stellen sie auf, kümmern uns um die Pflege und zahlen alles selbst.“

Beim Grünflächenamt bedauere man die Verzögerungen sehr, heißt es auf Nachfrage. Man werde mit dem Antragsteller Kontakt aufnehmen, um mögliche Optionen zu besprechen. Thomas Scherzberg bleibt also nichts weiter als zu hoffen.