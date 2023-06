Sachsenhausen: Babbel-Bänke und eine Boule-Bahn

Von: Alexandra Flieth

Angelika von der Schulenburg, Stadtbezirksvorsteherin Sachsenhausen Nord, Margit Grohmann, Seniorenbeirätin im Ortsbezirk 5 und Sébastian Daudin von der Elterninitiative Sachsenhausen (von links) sprechen über mögliche Ideen zur geplanten Umgestaltung des Brückenspielplatz und die Flächen davor. © flieth

Elterninitiative trägt Ideen für neuen Spielplatz im Brückenviertel zusammen. Menschen vor Ort bedauern, dass sie in die geplante Grunderneuerung des Areals bislang nicht einbezogen worden sind.

Sébastian Daudin ist zufrieden, dass die Arbeit der Elterninitiative Sachsenhausen (E.I.S.) und das Spielhaus des Vereins am Rande des Brückenspielplatzes bei der von der Stadt für 1,5 Millionen Euro geplanten Grunderneuerung des Areals nicht in Frage gestellt werden. Auch die Grünfläche gegenüber soll nicht versiegelt werden. Und es wird keine Vollsperrung des Platzes für die Zeit der Bauarbeiten geben. Das stimmt ihn zuversichtlich.

Der E.I.S.-Vorsitzende verweist auf eine schriftliche Antwort von Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) als Reaktion auf den offenen Brief, den Menschen aus Sachsenhausen und Stadtteil-Einrichtungen wie Kitas, Schulen sowie Mitglieder aus dem Ortsbeirat 5 Anfang März gemeinsam verfasst und mitgetragen haben. Darin formulierten sie unter anderem ihr Bedauern darüber, dass es im Vorfeld keine Kommunikation gegeben habe, und sie eher zufällig von den Planungen erfahren hätten. Ende Juni soll es jetzt nun ein Gespräch mit der für die Planungen beauftragten Hauptstadt-Agentur „Stadt Menschen Berlin“ geben, sagt Daudin.

Seine Kritik und auch die der anderen, die am Wochenende gemeinsam in einer Ideenschmiede überlegen, was bei den Planungen mitgedacht werden sollte, ist die fehlende Transparenz und die Sorge um das fehlende Wissen um die Bedeutung des Ortes für Sachsenhausen. Das Areal rund um den Brückenspielplatz sei ein Ort der Kommunikation, der Begegnung für Jung und Alt, beschreibt es Angelika von der Schulenburg, Stadtbezirksvorsteherin Sachsenhausen-Nord und Mitglied im Ortsbeirat 5 (fraktionslos). „Es ist ein zentraler Treffpunkt in Sachsenhausen, an dem sich viele Menschen gerne aufhalten.“ Das bestätigt Margit Grohmann, Seniorenbeirätin im Ortsbezirk 5.

Bei der vorgesehenen Grunderneuerung gehe es nicht nur um den Brückenspielplatz als solches, sondern eben auch um die Grünfläche und den verkehrsberuhigten Teil dazwischen – insgesamt gut 11 000 Quadratmeter, so Daudin. Umso so wichtiger sei es, für die Planungen alle aktiv in die Prozesse mit einzubeziehen.

Erste Ideen, die in die Planung einfließen sollten, wurden bereits gesammelt: Darunter sind Wünsche wie die Wiese als Freiraum ohne Geräte zu belassen, festinstallierte Schachtische, Kindertoiletten, eine Wasserspielstation oder Babbel-Bänken, auf denen man miteinander ins Gespräch kommen kann.

Die Sorge, dass jemand mit den Planungen beauftragt wird, der das Areal nicht kennt, kann Florian Koch, Initiator der Frankfurter Kunstsäule zumindest entkräften. Die Berliner Agentur habe sich vor kurzem bei ihm gemeldet. „Derjenige, mit dem ich gesprochen habe, ist Frankfurter und kennt den Ort.“ Zwei Aspekte habe er diesem genannt, von denen er finde, dass sie den Platz aufwerten würden, so Koch. Eine kleine Bühne für Lesungen und Konzerte. Und eine Boule-Bahn.