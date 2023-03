Rechts vor links am Hainer Weg für mehr Sicherheit

Der Hainer Weg ist gefährlich, weil dort zu schnell gefahren wird und es kaum Fußgängerüberwege gibt, kritisieren Anwohnende. © Rüffer

Besorgte Eltern fordern geänderte Vorfahrt auf dem Hainer Weg. Derzeit seien auf der Straße viele mit zu hohem Tempo unterwegs.

Im Hainer Weg gilt Tempo 30, doch das schert nicht alle. Wer in der langen Straße, die durchs Wohngebiet vom Sachsenhäuser Berg vom Wendelsplatz bis zur Babenhäuser Landstraße verläuft, nur 30 Stundenkilometer schnell fährt, ist in der Minderheit. Begünstigt wird das dadurch, dass der Weg eine Vorfahrtsstraße ist.

Dass die Raserei gefährlich ist, wissen die Anwohnenden des Hainer Wegs und vor allem der Stadtgärten auf dem früheren Henninger-Areal, die sich jetzt zusammengetan haben, um die Hilfe des Ortsbeirats 5 zu erbitten. „Ich habe das Problem, dass ich mit meinen Zwillingen jeden Tag die Straße überqueren muss auf dem Weg in den Kindergarten. Ich komme nicht über die Straße, weil zu viel Verkehr ist und die Leute zu schnell fahren“, schildert Julia Knur. Sie hatte Kontakt zu Cary Drud von den Grünen im Ortsbeirat aufgenommen. Daraufhin meldeten sich weitere Mütter bei ihm: „Ich hatte auf einen Schlag 16 Anrufe von Anwohnern, die mir das Problem schilderten“, so der Grünen-Fraktionsvorsitzende.

„Das ist bei uns in der Straße ein Riesen-Thema“, bestätigt Kristin Tessmann. Die Anwohnerin am Henninger Turm nutzt oft mit ihren Kindern den Bus, der oberhalb der Stadtgärten hält. „Wenn wir aussteigen, kommen wir kaum über die Straße, es ist zu gefährlich.“ Vielen gehe es ähnlich. Die nächste Fußgängerampel liegt für Familien, die am oberen Rand der Siedlung wohnen, zu weit entfernt. Die Lösung wäre, so sind sich Anwohnende einig, eine Rechts- vor-links-Regelung im Hainer Weg. „Dann würden die Autos automatisch langsamer fahren, weil sie an den Einmündungen bremsen müssen“, sagt Tessmann.

Gefahr auch für Kfz-Verkehr

Die hohe Geschwindigkeit, mit der auf dem Hainer Weg gefahren wird, ist nach Ansicht der Anwohnenden auch für Leute im Auto ein Problem. Denn auf dem abschüssigen Abschnitt macht sie eine langgezogene Kurve. Wer von der Garage oder einem Parkplatz am Straßenrand oder aus einer Nebenstraße auf den Hainer Weg fahren will, kann kaum sehen, ob Autos kommen. Als gefährlich nehmen die Anwohnende auch die Kreuzung Hainer Weg/Aschaffenburger Straße/Am Henninger Turm wahr. „Wer auf den Hainer Weg auffahren will, muss sich langsam vortasten, weil er nicht sehen kann, ob von oben jemand kommt“, schildern die Anwohnerinnen. .

„Auch das könnte eine Rechts- vor-Links-Regelung entschärfen“, so Drud. Sein Antrag auf Änderung der Vorfahrtsregelung im Hainer Weg wurde vom Ortsbeirat allerdings abgelehnt. Die Verkehrssituation werde sich dadurch nicht verbessern, sagte Jan Binger, Fraktionschef der SPD „Es würde zu einer nicht gewollten Verlagerung des Verkehrs in Nebenstraßen führen und für Radfahrer würde es unübersichtlicher. Es ist wichtig, dass der Hainer Weg als Verkehrsachse zum Goetheturm und zu den Wohngebieten erhalten bleibt.“

Einstimmig beschlossen hat der Ortsbeirat, dass ein Zebrastreifen über die Aschaffenburger Straße geführt werden soll. Die Kreuzung zum Hainer Weg werde von vielen genutzt. Sie sei zudem stark befahren.