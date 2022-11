Paradiesplatz: „Unser Weihnachtsmarkt ist ein Statement“

Von: Sebastian Theuner

Mit ihrem Weihnachtsmarkt auf dem Sachsenhäuser Paradiesplatz wollen Uli Schlepper und Jürgen Vieth für Alt-Sachsenhausen werben. Vom 2. bis 22. Dezember ist es wieder soweit.

Herr Schlepper, Herr Vieth, Alt-Sachsenhausen verbinden viele wilden Partys. Beißt sich das nicht mit friedlicher Vorweihnachtsstimmung?

Uli Schlepper: Das beißt sich überhaupt nicht. Wir hatten in den vergangenen Jahren nie das Problem, dass laute Junggesellenbanden über den Paradiesplatz schwadroniert wären. Zu uns kommen vor allem Familien mit Kindern und Leute, die sich mit dem Stadtteil identifizieren und ihn beleben wollen.

Sie wollen das Image des Viertels aufpolieren?

Schlepper: Ziel ist zu zeigen, dass das Viertel mehr kann. Wir bieten ein Angebot, das die Leute anspricht. Das hat eine positive Außenwirkung. Uns ist wichtig, dass nicht immer nur negativ über Alt-Sachsenhausen gesprochen wird.

Jürgen Vieth: Was man bei dem Viertel vergisst, ist, dass man sowohl für Jugendliche als auch für Ältere kaum ein Angebot findet. Dabei wohnen viele Senioren schon ihr ganzes Leben hier. Von ihnen bekommen wir viel Unterstützung.

Warum ein Weihnachtsmarkt? Die Konkurrenz ist groß.

Schlepper: Inzwischen gibt es in Frankfurt mehr Weihnachtsmärkte als 2015, als wir den Alt-Sachsenhäuser Weihnachtsmarkt zum ersten Mal veranstaltet haben. Aber ein Weihnachtsmarkt zieht Leute an. Unser Markt ist klein und überschaubar. Wir haben nicht den Anspruch, dass es jeden Tag voll ist. Es ist mehr ein Statement. Wir haben Probleme mit Strom, Wasser, Müll. Aber wir machen es trotzdem.

Vieth: Hier gibt es mehr Sitzplätze und Überdachung als auf anderen Märkten. Auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt wird man durch die Menge geschoben, es gibt kaum Toiletten und man wird um 21 Uhr heimgeschickt. Wir haben bis 23 Uhr geöffnet und man kann die Toiletten im Oberbayern nutzen.

Was zeichnet Ihren Markt noch aus?

Zur Person

Uli Schlepper (53) führt eine Agentur, die Partys und Veranstaltungen vor allem in Frankfurt ausrichtet.

Jürgen Vieth (60) ist Inhaber mehrerer Kneipen und Gaststätten in Alt-Sachsenhausen, darunter das „Oberbayern“ und „Frau Rauscher“. Beide engagieren sich in der Initiative „AltSaxNeu“, die zu einem Wandel des Viertels Alt-Sachsenhausen beitragen will.

Den Weihnachtsmarkt veranstalten sie zum sechsten Mal. Er findet vom 2. bis 22. Dezember täglich von 16 bis 23 Uhr auf dem Paradiesplatz statt. Infos unter https://weihnachtsmarkt-altsachsenhausen.de/#Programm. sth