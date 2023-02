Neues Gesicht für Gartenstraße

Von: Stefanie Wehr

Gegenüber der bestehenden Station soll in der Gartenstraße eine neue Haltestelle entstehen. © Wehr, Stefanie

Stadt und VGF planen barrierefreie Haltestellen und Fahrradwege. Für die Umgestaltung müssen Parkplätze weichen.

Die Vorplanungsvorlage für den Umbau der Straßenbahnhaltestelle Gartenstraße/Schweizer Straße für die Linien 15 und 16 und die Grunderneuerung der Gartenstraße zwischen Otto-Hahn-Platz und der Schweizer Straße liegt vor: Die Stadtverordneten sollen nun über die Magistratsvorlage befinden und die Kosten von rund 4,5 Millionen Euro bewilligen. Wann die Pläne umgesetzt werden, steht noch nicht fest.

Vorgesehen ist, die vor dem Drogerie-Müller-Geschäft an der Schweizer Straße gelegene Haltestelle um die Kurve herum in die Gartenstraße zu verlegen. Beide Stationen liegen sich dann gegenüber. Die Haltestelle auf der Nordseite soll barrierefrei sein, die auf der Südseite nur in Teilen. Denn dort befinden sich zwei Grundstückseinfahrten, die zugänglich bleiben müssen. Die Einfahrten auf der Nordseite werden von den Eigentümer:innen nicht mehr genutzt.

Auf einer Länge von 260 Metern wird der Abschnitt der Gartenstraße grunderneuert. Das hat der marode, mit Schlaglöchern versehene Asphalt mit Kopfsteinpflaster seit längerem nötig. Auch Gleise sollen erneuert werden. Die Stadt will Gehwege auf beiden Seiten verbreitern. In beide Richtungen werden zwei Meter breite Radspuren angelegt.

Eingeengt wird der Radweg auf Höhe der Haltestellen. Dort ist er stellenweise nur 1,3 oder 1,6 Meter breit und führt hinter den Warteflächen entlang. Zwischen den Bahnsteigen und den Radstreifen sind gemäß dem „Städtischen Arbeitsplan zur Barrierefreiheit“ Reihen aus Natursteinpflaster als taktile Trennstreifen für sehbehinderte Menschen vorgesehen. Die Gartenstraße soll zudem grüner werden: Auf der Nordseite werden mindestens zehn Bäume gepflanzt. Dazu müsse noch das Ergebnis eines Gutachtens zum Nachweis der Rettungswege abgewartet werden.

Das alles diene dem Ziel, die Aufenthaltsqualität zu steigern, so der Magistrat. Die Maßnahme ist ein Gemeinschaftsprojekt der Verkehrsgesellschaft (VGF) und der Stadt. Die VGF plant, die Gleise und die Fahrleitung der Straßenbahn zu erneuern. Das Kopfsteinpflaster wird entfernt, so dass es etwas ruhiger wird.

Die Einmündung der Cranachstraße in die Gartenstraße wird als Gehwegüberfahrt umgebaut. Autos überfahren also den durchgängig gepflasterten Gehweg, im Gegensatz zu der herkömmlichen Bauweise, bei der Fußgänger:innen eine Fahrbahn kreuzen. Das Fahren soll dadurch verlangsamt werden.

Parkplätze wird es künftig auf diesem Abschnitt weniger auf der Gartenstraße geben: Auf der Nordseite sind einzelne Parkbuchten eingeplant, auf der Südseite fallen sämtliche Parkplätze zugunsten von Gehweg und Fahrradstreifen weg.

Die Haltestelle wird um die Kurve verlegt, weil sie nicht auf der Schweizer Straße bleiben kann, die bekanntlich umgestaltet wird. Dort wird die Haltestelle Schwanthaler Straße, sollte die Planung des städtebaulichen Wettbewerbs kein alternatives Ergebnis bringen, auf den Schweizer Platz versetzt. Dann wäre die Haltestelle vor der Drogerie zu nah.

Doch die neue Tramhaltestelle bietet laut Stadt noch mehr Vorteile. Die Planer haben eine Echtzeitsimulation angefertigt, um zu testen, wie sich der Tramverkehr mit der neuen Haltestelle Gartenstraße verhält. Die Leistungsfähigkeit für diese Variante sei auf jeden Fall höher als jetzt: „Im Ergebnis stellt sich im Kreuzungsbereich Gartenstraße/Schweizer Straße eine Verbesserung des Verkehrsablaufs gegenüber dem Status quo ein.“ An den Haltestellen sollen Straßenbahnzüge mit den Wagentypen „T30“, ,“R“ und „S“ und die modernsten 40 Meter langen „T40“-Modelle halten können.

Zu guter Letzt werden auch die Kreuzung Gartenstraße/Schweizer Straße sowie der Fußgängerüberweg über die Gartenstraße am Otto-Hahn-Platz barrierefrei ausgebaut. Nach den Plänen verläuft zudem der Radweg künftig durchgängig in Richtung Walter-Kolb-Straße.