Mit dem Kinderwagen ins Kino

Sandra Hinrichs von „Maine Familienagentur“ und Catrin Häusser von „Frankfurt mit Kids“ (v.l.) organisieren das Kinderwagenkino in der Harmonie an der Dreieichstraße.

Sachsenhausen

Von Sabine Schramek schließen

In der Harmonie gibt es jeden letzten Dienstag im Monat eine Filmreihe für Eltern mit Babys.

Mit Babys ins Kino zu gehen, ist ungewöhnlich. Sie brauchen zu viel Aufmerksamkeit, quengeln oder weinen. Im Harmonie Arthouse Kino gibt es deshalb jetzt an jedem letzten Dienstag im Monat das „Kinderwagenkino“ nur für Eltern mit ihren Babys. Tragetaschen, Kinderwagen, Wickeltücher, Kuscheltiere und Babybrei stören nicht, sondern sind erwünscht.

„In New York gab es das vor 20 Jahren. In Berlin seit 2006“, berichtet Sandra Hinrichs von Main(e) Familienagentur. Die Mutter von drei Kindern hatte die Idee, auch in Frankfurt Eltern und Kleinkindern die Möglichkeit zu geben, entspannt ins Kino zu gehen. „Der Theaterleiter Dimitrios Charistes war sofort dabei“, sagt sie. Eigentlich war der Start für April 2020 geplant, wegen Corona ging es erst später.

Jetzt kommen Schwangere, junge Eltern und Omas ab 10.30 Uhr zum Kino, lassen sich im Café mit frischen Brezeln und Kaffee verwöhnen und parken ihre Buggys, Kinderwagen und Tragetaschen direkt vor der Leinwand im Kinosaal oder hinter der Bar im Foyer. Eine Stunde später sind die Corona-erlaubten bunten Kinositze besetzt, Decken und Spielzeug ausgebreitet und die Großen öffnen kleine Tüten voller Überraschungen. Konfetti mit Anleitung für eine Konfettikanone, Quetschie-Getränke für die Kleinen, Bastelbogen für Papierschiffe und bunte Postkarten. Die Tüten packt Hinrichs mit Catrin Häusser von „Frankfurt für Kids“. Wer mag, kann sich Babybrei nehmen oder Luftballons, die an der Theke ausliegen. Die Erwachsenen holen sich Kuchen, Popcorn und Getränke. Hinrichs und Häusser haben an alles gedacht – sogar an einen Wickeltisch im ersten Stock. „Der DM-Drogeriemarkt gegenüber hilft uns und stellt alles Nötige zur Verfügung“, berichten sie.

Die Idee des Kinderwagenkinos ist ein großer Erfolg. Einige Mütter sind schon mehrfach mit ihren Kindern gekommen. Die Filme, die sich um Themen drehen, die junge Eltern beschäftigen, werden mit gedämpfter Lautstärke und bei gedimmtem Licht gezeigt, damit nicht zu viele Einflüsse auf die Kleinen einwirken und jeder gefahrlos rein- und rausgehen kann.

„Es ist toll, dass es das Kinderwagenkino gibt“, sagt eine junge Mutter, die am Dienstag ihr acht Monate altes Baby dabei hatte und zum zweiten Mal schwanger ist. „Das sollte es viel öfter geben. Nicht nur das Ambiente hier im Harmonie ist super, sondern auch, dass andere Mütter mit ihren Babys da sind. Da fühlt man sich rundum wohl.“ Gemeinsam sahen sie die Tragikomödie „Wunderschön“, in der es um Schönheitsideale geht. Am 29. März will die junge Mutter wiederkommen. Dann läuft um 11.30 Uhr der Film „Parallele Mütter“. Das Drama mit Penélope Cruz in der Hauptrolle wurde für zwei Oscars nominiert.

Karten können online unter https://www.arthouse-kinos.de/ reserviert werden. Es gilt 2G-plus.