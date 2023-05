Mehr Fahrradbügel gefordert

Von: Stefanie Wehr

Die Stadt prüft Vorschläge des Ortsbeirats 5, ob es in den Quartieren mehr Fahrradstellplätze braucht.

Fahrradbügel sind gefragt, weil immer mehr Menschen in der Stadt mit dem Rad unterwegs sind. Auf Straßenecken oder Sperrflächen könnten viele zusätzliche Radbügel installiert werden, findet der Ortsbeirat 5 (Sachsenhausen, Niederrad, Oberrad) und hat dem Magistrat eine ganze Reihe an Standortvorschlägen in Sachsenhausen unterbreitet. Diese werden nun der Reihe nach geprüft, teilt die Stadt in einer Stellungnahme mit.

Spezielle Stellplätze für Lastenräder soll es keine geben. Stattdessen schlägt das im Mobilitätsdezernat angesiedelte Radfahrbüro vor, Fahrradbügel weiterhin an Kreuzungen und Einmündungen aufzustellen. Die Bügel sollen weiterhin in Schrägstellung und in größeren Abständen zueinander angeordnet werden, sodass größere Fahrräder, wie zum Beispiel auch Lastenräder, sicher angeschlossen werden können.

Sollten Bürger und Bürgerinnen über die Ortsbeiräte Standorte identifizieren, an denen nachweislich Bedarf für Lastenradabstellplätze besteht, können im Einzelfall über diese Gremien „explizite Lastenradabstellplätze, zum Beispiel an Wohngebäuden oder Supermärkten, eingerichtet werden“, so die Stadt weiter.