Im Frankfurter Süden fehlen Betreuungsplätze für Kinder

Sachsenhausen

Von Sebastian Theuner schließen

Verzweifelte Familie greifen auf Au-Pairs zurück, da die Betreuung an Grundschulen ausgelastet ist. Jeder fünften Anmeldung konnte im Frankfurter Süden nicht entsprochen werden.

Tagelang habe sie bibbernd auf den Bescheid gewartet – so erinnert sich Frauke Altin. „Als die Absage kam, habe ich erstmal geheult wie ein Schlosshund.“ Altin zieht mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern bald aus Offenbach nach Sachsenhausen. Ihre sechsjährige Tochter wird im Herbst in die Mühlbergschule eingeschult. Einen Betreuungsplatz aber wird sie nicht erhalten. Stattdessen bemüht sich ihre Mutter nun um ein Au-Pair.

Frankfurter Grundschüler und -schülerinnen, deren Eltern nachmittags arbeiten, sind nach dem Unterricht auf Betreuung angewiesen. Dafür gibt es Horte und die Erweiterte Schulische Betreuung (ESB). Doch viele Schüler:innen bekommen dort keinen Platz, weil insbesondere Räume fehlen. Sie landen auf für Eltern nicht einsehbaren Wartelisten.

An den acht Grundschulen in den südlichen Stadtteilen Sachsenhausen, Oberrad und Niederrad gibt es zum kommenden Schuljahr 2124 Betreuungsplätze in Horten und in der ESB. 428 Anmeldungen konnte nicht entsprochen werden – etwa jede Fünfte. Dies geht aus einer Auflistung des Bildungsdezernats hervor, die dieses auf Anfrage bereitstellte.

Die Zahlen bilden den Stand vom 14. Juni ab; die Anzahl der unberücksichtigten Anmeldungen würden sich täglich ändern, teilt Nicole Möhrmann, Referentin im Bildungsdezernat, mit. Nicht berücksichtigt in der Erhebung seien Kinder, die schon eine Einrichtung besuchen, deren Eltern aber einen Wechselwunsch hinterlegt haben.

Als Frauke Altin von der ESB der Mühlbergschule die Absage bekam, habe es geheißen, dass die Chance auf einen Betreuungsplatz in den kommenden vier Jahren fast aussichtslos sei – so erzählt sie es. Dass sie mit ihrer Familie nach Sachsenhausen zieht, weiß Altin erst seit dem Frühjahr. Die Anmeldefrist zum 31. Dezember für einen Betreuungsplatz im folgenden Schuljahr habe sie deshalb nicht einhalten können.

Altin arbeitet wie ihr Mann Vollzeit in der IT-Branche. Nun haben sie ein Haus gekauft; auf ihre Gehälter könnten sie nicht verzichten, sagt Altin. Solange die Betreuungsfrage für ihre Tochter ungeklärt ist, steckt sie in einem Dilemma. Per Mail hat Altin Magistratsvertreter:innen deshalb gefragt, ob sich Frauen etwa wieder ausschließlich der Kinderbetreuung widmen sollen. Weiter schreibt sie: „Familien, insbesondere Frauen, werden von Ihrer Politik systematisch diskriminiert!“

Einige Grundschulen im Frankfurter Süden erweitern ihr Ganztagesangebote derzeit über Förderprogramme des Landes Hessen. Die Textorschule etwa setzt den „Pakt für den Ganztag“ um, ein Kooperationsmodell der Stadt Frankfurt und dem Land, das ein Betreuungsangebot an fünf Tagen in der Woche zwischen 7.30 und 17 Uhr anbietet. Die Willemerschule wird dies laut Referentin Möhrmann ab dem kommenden Schuljahr ebenfalls tun.

Dass dennoch in ganz Frankfurt Betreuungsplätze fehlen, liege auch an dem noch nicht umgesetzten Rechtsanspruch, so Möhrmann. Ab August 2026 werden alle Kinder der ersten Klassenstufen einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz haben; dieser wird in den Folgejahren sukzessive auf alle Klassenstufen ausgeweitet.

Das Betreuungsangebot will die Stadt Frankfurt bis dahin durch Ganztagsgrundschulen ausbauen. Ein Schwerpunkt sei dabei der „Pakt für den Ganztag“, in Verbindung mit einem „künftigen Gesamtkonzept ganztägig arbeitender Grundschulen“, teilt Referentin Möhrmann mit.

Grundschulkinder, die aktuell keinen Betreuungsplatz erhalten haben, könnten unter bestimmten Voraussetzungen in der öffentlich geförderten Kindertagespflege unterkommen, erklärt Möhrmann – jedoch nur in Ausnahmefällen. Denn das Angebot ist für null- bis dreijährige Kinder vorgesehen. Über die Ganztagesprogramme des Landes Hessen, das an vielen Grundschulen bereits umgesetzt werde, gebe es zudem weitere Angebote. Diese seien besonders für Eltern interessant, die eine Betreuung für ihr Kind nur zu bestimmten Zeiten benötigen.

Frauke Altin und ihrem Mann, die fünf Tage in der Woche von morgens bis abends arbeiten, hilft das kaum. Altin kalkuliert, dass sie für ein Au-Pair in vier Jahren etwa 20 000 Euro mehr bezahlen werden als für einen Betreuungsplatz in der Erweiterten Schulischen Betreuung.