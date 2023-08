Hoheit von Fraa Rauschers Gnaden

Von: Alexandra Flieth

Die designierte Brunnenkönigin Jasmin I. (Jasmin Kousha) vor ihrem Lieblingsbrunnen, Fraa-Rauscher-Brunnen in der Klappergass. © Alexandra Flieth

Sachsenhausen Jasmin I. wird am kommenden Wochenende auf dem Goetheturmfest zur neuen Brunnenkönigin gekrönt

Wann hat man schon einmal Gelegenheit, eine Königin zu sein“, sagt Jasmin I. (33), designierte Sachsenhäuser Brunnenkönigin bei ihrer Vorstellung in der Apfelweinschänke Dauth-Schneider. Dieser Gedanke und die Tradition hätten sie bewogen, das Amt anzunehmen. Sie freue sich darauf, neue Leute kennenzulernen und Spaß zu haben, sagt die in Oberrad lebende Hoheit, die einen engen Bezug zu Sachsenhausen hat, ging sie dort doch auf die Deutschherrenschule. Sie blicke voller Vorfreude auf die bevorstehende Zeit.

Seit 1953 wird die Majestät aus Dribbdebach von der Brunnen- und Kerbegesellschaft Sachsenhausen ernannt, die in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feiert. Für gewöhnlich wird jedes Jahr eine neue Königin gekrönt, doch einige Male hat das nicht geklappt, zuletzt wegen Corona. Deswegen wird Jasmin I. erst die 63. Hoheit sein, die Sachsenhausen mit seinen mehr als 60 Brunnen auf ganz unterschiedlichen Veranstaltungen hessenweit repräsentieren wird. Und wie es sich für eine Sachsenhäuser Brunnenkönigin gehört, hat sie ihren persönlichen Lieblingsbrunnen: den Fraa Rauscher Brunnen in der Klappergass‘, der 1961 anlässlich des Brunnenfestes eingeweiht wurde. Dabei sei es nicht unbedingt die Geschichte des Brunnens, sondern dessen Wasserspiel, das sie seit ihrer Kindheit begeistere.

Ihre Inthronisation ist für kommenden Sonntag, 20. August, um 15 Uhr auf dem Goetheturmfest geplant statt auf dem Paradiesplatz, auf dem auch das Sachsenhäuser Brunnenfest gefeiert wird. Noch vor der Pandemie war das zweite August-Wochenende als fester Termin für die traditionelle mehrtägige Veranstaltung in Alt-Sachs eingeplant, die 2023 zum 533. Mal gefeiert wird. Doch um nicht in Konkurrenz zum Goetheturmfest zu treten, ebenfalls immer am zweiten Augustwochenende, wird es nun am ersten Septemberwochenende über die Bühne gehen. Dieter Breidt, Präsident der Brunnen- und Kerbegesellschaft freue sich darauf, dass nach der Pandemie endlich wieder gefeiert werden kann.

Jasmin I., mit bürgerlichem Namen Jasmin Kousha, ist eine selbstbewusste Frau, die eine elementare Eigenschaft für ihr künftiges Amt mitbringt: die Fähigkeit, vor Menschen frei zu sprechen. Die künftige Sachsenhäuser Brunnenkönigin arbeitet selbstständig als freie Rednerin für Hochzeiten und Kinderwillkommensfeste, Reden zu schreiben und sie frei vorzutragen liege ihr sprichwörtlich „im Blut“.

Pia Breidt, die selbst einmal Sachsenhäuser Brunnenkönigin war und als Trainerin für Kinderturnen bei der TSG Oberrad tätig ist, sprach Jasmin Kousha auf das Amt an. „Ich kenne Pia noch aus der Zeit, als ich selbst beim Kinderturnen war“, sagt Jasmin I. Pia Breidt, wie ihr Mann im Vorstand der Brunnen- und Kerbegesellschaft aktiv, erzählt, wie schwer es geworden sei, jemanden zu finden, der gewillt und geeignet ist. Die künftige Brunnenkönigin glaubt, man könne das Amt mehr über die Sozialen Netzwerke bekannter machen. Aber auch das erfordere viel Zeit und Arbeit.