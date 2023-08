Ein Zebrastreifen für den Hainer Weg

Von: Stefanie Wehr

Der Ortsbeirat fordert einen sicheren Überweg und mobile Blitzer.

Rund um das Wohngebiet am Henninger Turm am Hainer Weg sind viele Fußgänger und Fußgängerinnen unterwegs – darunter viele Kinder, die zur Kita am Henninger Turm, zur Mühlbergschule oder von der Bushaltestelle Wertheimer Straße aus nach Hause laufen. Auf dem abschüssigen Hainer Weg wird jedoch oft viel zu schnell gefahren – Eltern schlagen deshalb Alarm.

Besonders an der Bushaltestelle Wertheimer Straße komme es täglich zu brenzligen Situationen, wenn Kinder die Straße überquerten, haben Eltern festgestellt. Die Fußgängerampeln liegen zu weit weg. Die Haltestelle liegt obendrein in der Kurve, weshalb sie nicht gut einsehbar ist, und wird oft zugeparkt.

Im Ortsbeirat 5 (Sachsenhausen, Niederrad, Oberrad) standen kürzlich auf dringendes Anraten der Kinderbeauftragten Christine Wendel-Roth mehrere Anträge auf der Tagesordnung; zwei davon wurden verabschiedet. Zuvor gab es einen Ortstermin. „Ich bin seit Monaten ununterbrochen dort vor Ort und habe mit den Eltern gesprochen“, sagte Cary Drud, Fraktionschef der Grünen.

Ziel der Anträge ist es, den Verkehr auf dem Hainer Weg auszubremsen und vor allem die Kreuzung mit der Wertheimer Straße sicherer zu machen. Die Stadt soll prüfen, ob zum Beispiel ein Zebrastreifen auf Höhe der Bushaltestelle Wertheimer Straße eingerichtet werden kann. Das forderte ein gemeinsamer Antrag von Grünen, CDU, SPD und FDP. Es sollen „geeignete Maßnahmen, um die Verkehrssicherheit an den Bushaltestellen Wertheimer Straße zu verbessern“, gefunden werden sollen. Poller oder Fahrradbügel könnten installiert werden, damit die Haltestelle nicht zugeparkt wird. Denkbar seien auch eine digitale Geschwindigkeitsanzeige oder mobile Blitzer.

Das Problem auf dem Hainer Weg ist, dass die Tempo-30-Vorgabe so gut wie nicht eingehalten wird. Auf dem abschüssigen Abschnitt vor dem Henninger Turm wird in beide Richtungen schnell gefahren. Die Anwohner und Anwohnerinnen beobachten auch, dass viele Einfahrten schlecht geplant sind, weil geparkte Autos die Sicht erschweren. Autofahrer:innen müssen sich auf den Hainer Weg vortasten, um die Straße einsehen zu können.

Ein Antrag der Linken enthielt die gleichen Empfehlungen, forderte aber promptere Umsetzung, unter anderem des Zebrastreifens. „Wir wollen der Stadt nicht vorgeben, was sie genau zu tun hat, sondern müssen abwarten, was die Ämter dort für richtig halten“, sagte SPD-Fraktionschef Jan Binger dazu. Diese Zurückhaltung konnte Knut Dörfel, Fraktionsvorsitzender der Linken, nicht nachvollziehen. Die Forderungen seien zu allgemein gehalten, dabei sei schnelles Handeln gefragt. „Es ist zu befürchten, dass wertvolle Zeit verstreicht, bis die Behörden ihre Prüfungen und Planungen erledigt haben“, so Dörfel. „Wir hoffen sehr, dass die Behörden im Interesse der Kinder und aller Passanten schnell Ergebnisse liefern.“