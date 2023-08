Die neue Schutzfrau vor Ort will Streife laufen, bis die Füße wehtun

Von: Sabine Schramek

Teilen

Manuela Trujkic ist die neue Schutzfrau vor Ort für Oberrad und Sachsenhausen. © rüffer

Manuela Trujkic, die neue Schutzfrau vor Ort, will in Oberrad und Sachsenhausen viel unterwegs sein. Derzeit sucht sie Räume für ihre Sprechstunden.

Auf dem Goetheturm war sie schon als Kind und sie erinnert sich an die Riesenrutschen: „Da ging es runter mit Sand am Boppes“, sagt sie und blickt auf den hohen Turm. Manuela Trujkic mag den Ort, an dem sie vor kurzem als neue Schutzfrau vor Ort für Sachsenhausen und Oberrad vorgestellt wird. Die Polizeioberkommissarin ist seit einer Woche im Amt.

Trujkic verkörpert das, was sich Erik Hessemüller, der Leitende Polizeidirektor Süd, vorstellt. „Eine bürgernahe Polizei. Mit einem Gesicht, einem Namen und einer Stimme als Ansprechpartner außerhalb der Einsätze.“ Dienststellenleiter Dirk Wächtershäuser ist überzeugt von Trujkic, die vier Sprachen spricht, und ihrer Menschenkenntnis als Schutzfrau vor Ort.

„Die Bürger sind mir wichtig, egal was ist. Alte Leute, die betrogen werden. Das geht gar nicht. Ich werde jedem mit Rat und Tat zur Seite stehen“, sagt die 45-Jährige. Sie war im 1. Revier in der Innenstadt auf Streife und im 2. Revier im Nordend. Vor einem halben Jahr hörte sie von der Position als Schutzfrau oder Schutzmann vor Ort, die 2018 Jens Henrich übernommen hatte. Wegen Corona waren die Sprechstunden weggefallen, ihr Kollege hat inzwischen andere Aufgaben im 8. Revier übernommen.

Räume für Sprechzeiten

„Ab sofort gibt es jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr eine Sprechstunde in der Reha-Werkstatt Oberrad in der Buchrainstraße 18 und jeden Donnerstag von 13 bis 15 Uhr im 8. Revier in der Offenbacher Landstraße 29“, sagt Trujkic. Für Sachsenhausen sucht sie noch einen anderen Ort als das Polizeirevier, „weil manche dort vielleicht Berührungsängste haben“. Sie wolle sich Zeit nehmen. „Und ich werde als Ansprechpartner Streife gehen, bis mir die Füße wehtun“, sagt sie und lacht.

Ansprechbar sei sie jederzeit nicht nur während der Sprechstunden. Auch anonym könne man zu ihr kommen. „Ich helfe gerne und löse gerne Probleme. Ich mag Menschen und freue mich, wenn ich ihnen Wege zeigen kann, was sie tun können oder wo sie hingehen können. Sicherheit geht am besten in einer guten Gemeinschaft, in der man aufeinander achtet“, ist sie überzeugt.

Außerhalb der Sprechzeiten ist die Schutzfrau vor Ort telefonisch unter 75 51 08 85 und per E-Mail unter d408-svo.ppffm@polizei.hessen.de erreichbar.