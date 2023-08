Saalbau vermietet wieder schneller

Von: Dennis Pfeiffer-Goldmann

Viele Anfragen für Veranstaltungsräume nach Corona / Kein elektronisches Buchungssystem

Auf Buchungen und andere Anfragen kann die städtische Saalbau wieder innerhalb einer Woche antworten. Das teilt der Magistrat mit. Bereits im Mai hatte die Stadtverordnetenversammlung auf Antrag der CDU aus dem Februar wegen der zwischenzeitlich deutlich längeren Bearbeitungszeiten von 14 Tagen nachgefragt. „Das ist kein kundenfreundliches Vorgehen und muss dringend geändert werden“, kritisierten die Christdemokraten.

„Nach dem vollständigen Wegfall der coronabedingten Einschränkungen für Veranstaltungen im April 2022 erreichten die Saalbau Betriebsgesellschaft mbH außerordentlich viele Anfragen zur Anmietung von Veranstaltungsräumen“, erläutert die Stadtregierung. Sie beruft sich dabei auf Aussagen der ABG Frankfurt Holding, des Dachunternehmens der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, zu dem die Saalbau gehört. Die Zahl der Anfragen habe direkt nach Corona zeitweise um das Dreifache höher als üblich gelegen. „Den Mitarbeiterinnen der Vermietungsabteilung der Saalbau musste deshalb mehr Zeit für die Bearbeitung der Anfragen eingeräumt werden.“

Deshalb sei im Text der automatischen Antwort-E-Mail die Bearbeitungszeit auf 14 Tage heraufgesetzt worden. „Inzwischen beträgt die maximale Bearbeitungszeit wieder eine Woche“, so der Magistrat. Alle eintreffenden Mails würden täglich gesichtet und besonders dringliche Anliegen in der Bearbeitung vorgezogen.

Bei der Belegung der von der Saalbau verwalteten Veranstaltungsräume seien viele Punkte zu beachten, unterstreicht die Stadtregierung. „Es muss immer überprüft werden, ob der jeweilige Veranstaltungsraum mit der von den Kund:innen gewünschten Bestuhlungsart und unter Freihaltung der erforderlichen Flucht- und Rettungswege genug Platz bietet für die erwartete Zahl an Besucher:innen“, heißt es vom Magistrat. Außerdem sei auf einen effizienten Einsatz des Saalbau-Personals vor Ort zu achten. Bei manchen Veranstaltungen habe wiederum die Polizei Sicherheitsbedenken und stelle ganz besondere Anforderungen.

All das stelle hohe Anforderung an die Beschäftigten in der Vermietungsabteilung der Saalbau, vor allem detaillierte Ortskenntnis zu allen 27 Veranstaltungshäusern und rund 220 Veranstaltungsräumen „ist ein Muss“. Ein elektronisches Buchungssystem, das dies leisten könnte, sei auf dem Markt nicht erhältlich. „Es müsste eigens mit sehr viel Aufwand entwickelt werden und wäre entsprechend teuer.“

Raumbuchungen können telefonisch werktags in folgenden Zeitfenstern vorgenommen werden: montags von 13 bis 16 Uhr, dienstags und donnerstags von 13 bis 15 Uhr sowie mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr. Seit März gibt es auch wieder Besuchszeiten in der Geschäftsstelle der Saalbau, Niddastraße 107: dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr.