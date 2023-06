Rudolf Steinberg trifft Mike Josef: „Unser Umgang war von Respekt geprägt“

Von: Georg Leppert

Teilen

Wiedersehen im Römer: der frühere Unipräsident Rudolf Steinberg (links) und Oberbürgermeister Mike Josef (SPD). © Christoph Boeckheler

Der frühere Frankfurter Universitätspräsident Rudolf Steinberg trifft sich kurz vor seinem 80. Geburtstag mit Oberbürgermeister Mike Josef (SPD). Beim Streit über Studiengebühren standen die beiden einst auf unterschiedlichen Seiten.

Der Empfang im OB-Büro ist äußerst herzlich. Rudolf Steinberg ist zurück an dem Ort, an dem er in seiner Zeit als Präsident der Frankfurter Goethe-Universität häufig war. Damals sprach Steinberg regelmäßig mit Oberbürgermeisterin Petra Roth (CDU). Oft ging es um den Bau der Hochschulstandorte im Westend und auf dem Riedberg.



Nun, wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag, tauscht sich Steinberg mit dem vor drei Monaten gewählten Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) aus. Die FR hatte die Idee zu dem Treffen – das es vor vielen Jahren schon einmal gab. Im Dezember 2006 stritten Josef und Steinberg (gemeinsam mit dem damaligen hessischen Wissenschaftsminister Udo Corts) in der FR-Redaktion über Studiengebühren. Steinberg befürwortete die sogenannte Campus-Maut. Er sah sie als große Chance, die Studienbedingungen entscheidend zu verbessern. Josef war im Asta-Vorstand aktiv und kämpfte gegen Studiengebühren.



FR-Redakteur Georg Leppert, der damals die Campus-Seite der FR betreute, saß vor 17 Jahren als Fragesteller dabei. Diesmal moderiert er das Gespräch, das von großem gegenseitigen Respekt geprägt ist.



Herr Steinberg, haben Sie sich gefreut, als Mike Josef zum Oberbürgermeister gewählt wurde?

Steinberg: Ja, uneingeschränkt. Ich bin mir sicher, dass Herr Josef ein tatkräftiger Oberbürgermeister wird. Und das ist auch notwendig. In Frankfurt gab es eine lange Zeit des Stillstands. Die Straßen wurden rot, weil Fahrradstreifen angelegt wurden. Aber sonst ist kaum etwas passiert.



Aber politisch liegen Sie wohl eher nicht auf Mike Josefs Linie, oder?

Steinberg: Wie kommen Sie darauf? Ich gehöre keiner politischen Partei an. Auch meine Studenten haben sich oft gefragt, wo ich politisch eigentlich stehe. Ich sage nur so viel: Hochschulpolitisch hat mich die SPD oft enttäuscht.



Aber wenn wir an das Gespräch von 2006 über Studiengebühren denken: Damals waren Sie und Mike Josef doch erbitterte Gegner.

Steinberg: Wir hatten in der Frage der Studiengebühren unterschiedliche Positionen, das stimmt. Aber unser Umgang war von Respekt geprägt. Jeder hatte seine Rolle. Herr Josef als Asta-Vorstand musste deutlich sagen, dass er Studiengebühren ablehnt.



Josef: Die Zeit damals war unheimlich intensiv und hat mich politisch sehr geprägt. Monatelang gab es jeden Tag Debatten über Studiengebühren. Ich sage nach wie vor: Die Gebühren sind sozial ungerecht. Ein Studium muss kostenlos sein. Ansonsten ist das Konzept „Aufstieg durch Bildung“, von dem ich zum Beispiel sehr profitiert habe, nicht zu halten. Aber Herr Steinberg hat durchaus versucht, soziale Härten abzufedern. Das habe ich immer anerkannt. Auch auf sein Betreiben hin wurde der Gesetzestext mehrfach geändert,



Steinberg: Ein Studium darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, das habe ich immer gesagt. Ich denke nur, man hätte länger ausprobieren sollen, wie sich Studiengebühren auswirken. In dem einen Jahr, in dem es Studiengebühren gab, hat mich ganz besonders die Wirtschaft enttäuscht.



Streitgespräch in der FR-Redaktion am 5. Dezember 2006: Asta-Vorstand Mike Josef (Mitte) mit Rudolf Steinberg und Wissenschaftsminister Udo Corts. © Rolf Oeser

Was kritisieren Sie?

Steinberg: In der Debatte um Studiengebühren hatte die Wirtschaft immer angekündigt, Stipendien zu schaffen. Leider folgten so gut wie keine Taten. Ich war damals bei Herrn Tonnellier von der Frankfurter Volksbank, und er hat gemeinsam mit der DZ-Bank einige Stipendien aufgelegt. Aber sonst kam da gar nichts.



Herr Josef, wie haben Sie Herrn Steinberg damals wahrgenommen?

Josef: Wir hatten unterschiedliche Rollen, das hat Herr Steinberg ja schon gesagt. Aber er hat nie hinterrücks agiert. Er hat uns gegenüber immer offen seine Position vertreten, auch wenn er im Asta massiven Widerspruch zu hören bekam.



Steinberg: Mein Verhältnis zum Asta war ja prinzipiell gut. Erst durch die Debatte über die Studiengebühren änderte sich das.



Josef: Wobei unser Jour fixe nie abgesagt wurde.



Steinberg: Das ist richtig. Ich konnte Ihren Protest ja auch nachvollziehen. Nicht nachvollziehen konnte ich manche Protestformen. Es gab damals Autobahnblockaden. So etwas ist gefährlich und ganz klar rechtswidrig.



Haben Sie auch die Autobahn blockiert, Herr Josef?



Josef: Es gab Demonstrationen, da haben wir uns alle mitreißen lassen, aber wir hatten ja das Ziel, die Studiengebühren wieder abzuschaffen. Deshalb haben wir damals mit anderen Studierenden auch die Verfassungsklage angestrengt.



Die vor dem Staatsgerichtshof gescheitert ist…

Josef: Das ist richtig. Aber durch die Klage haben wir es geschafft, dass das Thema Studiengebühren aktuell blieb. 70 000 Menschen haben damals unseren Antrag auf Verfassungsklage unterschrieben. Das ist eine enorme Zahl. So blieben die Studiengebühren auch Thema bei der Landtagswahl und wurden schließlich schnell wieder abgeschafft.



Studiengebühren: Ein Jahr Campus-Maut in Hessen Der hessische Landtag verabschiedete im Oktober 2006 das Studienbeitragsgesetz. Es sah Gebühren von 500 Euro pro Semester (im Erststudium) vor und galt erstmals im Wintersemester 2007/2008. Vorangetrieben hatte das Gesetz die CDU unter Ministerpräsident Roland Koch und Wissenschaftsminister Udo Corts, die damals alleine in Hessen regierte.

In den Monaten vor dem Beschluss hatte es an den hessischen Hochschulen wütende Proteste gegen Studiengebühren gegeben. Corts traf bei jedem öffentlichen Termin auf lautstark demonstrierende Studierende. In Frankfurt und Gießen wurden mehrmals Autobahnen blockiert. Es gab Zusammenstöße zwischen Studierenden und der Polizei.

Auch juristisch waren die Studiengebühren umstritten, da die hessische Landesverfassung in Artikel 59 grundsätzlich unentgeltlichen Unterricht auch an Hochschulen vorsieht. Allerdings kann ein Schulgeld erhoben werden, wenn die wirtschaftliche Lage der Studentin/des Studenten es zulässt. Über diesen Passus wurde in einer Verfassungsklage vor dem Staatsgerichtshof gerungen. Im Juni 2008 urteilte das Gericht mit knapper Mehrheit: Studiengebühren sind zulässig.

Praktisch hatte das Urteil keine Bedeutung mehr, denn Studiengebühren wurden politisch nach dem Sommersemester 2008 abgeschafft. Die CDU hatte bei der Landtagswahl im Januar große Verluste erlitten. SPD, Grüne und Linke hatten gemeinsam eine knappe Mehrheit. Zwar scheiterte Andrea Ypsilanti (SPD) mit einer Regierungsbildung. Zuvor hatten die drei Fraktionen im Landtag aber die Campus-Maut gekippt.

Spätere Landesregierungen in Hessen gingen das Thema Studiengebühren nicht mehr an.

Wieso gab es unter anderen Mehrheiten im Landtag eigentlich nie Versuche, Studiengebühren wieder einzuführen?

Josef: Weil durch unsere Initiative deutlich wurde, dass die Menschen in diesem Land die Gebühren ablehnen. Keine Landesregierung kann mit diesem Thema etwas gewinnen.



Steinberg: Herr Josef hat recht. Auf absehbare Zeit wird es in Deutschland keine Studiengebühren an den öffentlichen Hochschulen mehr geben.



In dem Gespräch zwischen Steinberg und Josef soll es nicht nur um alte Zeiten gehen. Der frühere Unipräsident wohnt zwar im Main-Taunus-Kreis, ist aber ständig in Frankfurt unterwegs und hat klare Vorstellungen davon, wie sich die Stadt entwickeln soll.



Herr Steinberg, welche Herausforderungen kommen auf Mike Josef zu?

Steinberg: Ich nenne zwei Punkte. Zum einen braucht es eine Verwaltungsreform. Natürlich muss die Verwaltung digitaler werden. Aber auch das Nebeneinander oder gar das Gegeneinander von verschiedenen städtischen Ämtern bei Großprojekten muss überwunden werden. Das ist immens hinderlich. Nach meiner Amtszeit sollte auf dem alten Campus der Biologie studentisches Wohnen geschaffen werden. Das mussten wir schließlich aufgeben, weil von zu vielen Seiten Probleme bereitet wurden.



Josef: Ich verstehe Ihren Punkt, Herr Steinberg. Grundlegende Änderungen in der Verwaltung sind oft nicht einfach. Aber die Stadt muss mit einer Stimme sprechen.



Und Ihr zweiter Punkt, Herr Steinberg?

Steinberg: Schauen Sie mal nach Darmstadt, lieber Herr Josef. Da steht auf jedem Ortsschild: Wissenschaftsstadt Darmstadt. Aber die wahre Wissenschaftsstadt in Hessen ist doch Frankfurt. Hier sollte man die Errungenschaften auf dem Felde der Wissenschaft viel stärker in den Vordergrund rücken. Es gibt die Hochschulen, fünf Max-Planck-Institute, drei Leibniz-Institute, ein neues Fraunhofer-Institut. In der Forschung gehört Frankfurt zu den drei deutschlandweit stärksten Standorten. Damit müssen Sie hausieren gehen, Herr Josef.



Josef: Absolut. Frankfurt ist eine große Wissenschaftsstadt. Die Präsentation könnte durch die Campusmeile besser werden. Ich befürworte das Projekt sehr. Der Campus Westend, die Frankfurt School, die Nationalbibliothek und die University of Applied Sciences liegen an einer Straße. Das müssen wir gut herausstellen.



Zu den Personen Rudolf Steinberg wird am 23. Juni 80 Jahre alt. Von 2000 bis 2008 war er Präsident der Frankfurter Goethe-Universität. In seine Amtszeit fielen gewaltige Neustrukturierungen. Die Hochschule bezog nach und nach den Campus Westend und den Standort am Riedberg. Zudem wurde sie zur Stiftungsuniversität, um Unterstützung von Bürger:innen und der Wirtschaft zu erhalten. Auch die scharf geführte Diskussion über Studiengebühren prägte Steinbergs Amtszeit. Als Professor für öffentliches Recht hatte Steinberg seit 1980 in Frankfurt gelehrt. Nach seinem Rückzug von der Universität schrieb er mehrere Bücher über das Verhältnis zwischen Staat und Religion. Derzeit arbeitet er an seinen Memoiren.

Mike Josef ist seit Mai dieses Jahres Frankfurter Oberbürgermeister. Der SPD-Politiker setzte sich bei der Wahl gegen Uwe Becker (CDU) und Manuela Rottmann (Grüne) durch. Als Student der Politologie gehörte Josef in den Jahren 2006 und 2007 für die Jusos dem Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta) an. In diese Zeit fiel der Streit über Studiengebühren. Josef wurde Vertrauensperson für eine Verfassungsklage vor dem Hessischen Staatsgerichtshof.

Geboren wurde Josef im Januar 1983 in Syrien. Die Familie zog 1987 nach Deutschland. Nach seinem Studium wurde Josef Gewerkschaftssekretär, Frankfurter SPD-Chef, Planungsdezernent und schließlich OB.

Bei allem Lob für die Wissenschaftsstadt, Herr Steinberg: Ihre Universität hat sich nicht so entwickelt, wie Sie es erhofft hatten, oder?

Steinberg: Das würde ich so nicht sagen. Die Goethe-Universität war in meiner Zeit mit drei Exzellenzclustern in der Spitze der Universitäten und hat gerade wieder vier Projekte in der Exzellenzinitiative…



…sie wurde aber bei dem Wettbewerb nie als Exzellenzuniversität ausgezeichnet. Und Sie hatten einst den Anspruch formuliert, die Goethe-Universität müsse unter die 50 besten Hochschulen der Welt kommen.

Steinberg: Deutsche Hochschulen haben eine strukturelle Schwäche. Die Forschungseinrichtungen sind nicht alle unter dem Dach einer Universität, sondern teilen sich auf ganz unterschiedliche Träger auf. Das gibt es in anderen Ländern nicht. Aber an der großen Bedeutung der Goethe-Universität kann ja gar kein Zweifel bestehen. Nehmen Sie nur die vielen international hochrenommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Eine Nicole Deitelhoff ist als Professorin weltweit begehrt. Und sie bleibt in Frankfurt, weil die Goethe-Universität ihr beste Bedingungen bietet.



Josef: Gleiches gilt für Rainer Forst und viele andere.



Steinberg: Ja, ich möchte nur noch die Ökonomin Nicola Fuchs-Schündeln nennen, die demnächst das renommierte Wissenschaftszentrum in Berlin leiten wird. Aber auch für Studierende ist die Goethe-Universität attraktiv wie nie zuvor: Lag die Zahl der Studierenden zu Beginn meiner Amtszeit bei 27 000, sind es nun es mehr als 43 000.



Josef: Und der Campus Westend ist eines der schönsten Hochschulareale in Europa.



Also machen Sie beide sich keine Sorgen um die Zukunft der Universität?

Steinberg: Nein, die Goethe-Universität ist in ihrer ganzen Breite gut aufgestellt und entwickelt sich sehr stark. Als Beispiel möchte ich nur das Center for Critical Computational Studies nennen, das Präsident Enrico Schleiff jetzt vorgestellt hat. Dies zeigt, dass genau die drängenden Zukunftsfragen behandelt werden. Das ist für die Universität maßgeblich.



Josef: Wir hatten in der Amtszeit von Herrn Steinberg die Sorge, dass sich die Uni als Stiftungsuniversität in die falsche Richtung entwickelt. Dass sie sich zu sehr der Wirtschaft öffnet, dass die Freiheit von Forschung und Lehre in Gefahr ist. Ich stehe auch weiter dazu, dass Wissenschaft nicht ökonomisiert werden darf, sie muss frei sein. Und ich finde, an Universitäten geht es um Persönlichkeitsentwicklung in einem weiteren Sinne, es darf nicht nur um wirtschaftliche Verwertbarkeit gehen! Aber immerhin wurde ein klarer Kodex entwickelt, was an der Universität möglich ist und was nicht. Auch das war das Verdienst von Rudolf Steinberg.