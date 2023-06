Rosen und andere Kunst

Von: Alexandra Flieth

Teilen

Die Künstler Achim Ripperger (l.) und Andrea Capucci zeigen auf der Rosenschau Skulpturen und Plastiken. © Enrico Sauda

Im Palmengarten dreht sich alles um die Königin der Blumen.

Im Jahr 1968 sang die deutsche Filmikone Hildegard Knef „Für mich soll’s rote Rosen regnen“. Das Chanson inspirierte die beiden Künstler Achim Ripperger und Andrea Capucci zu ihrem Gemeinschaftswerk, das den Liedtitel trägt und aktuell in der Galerie am Palmenhaus im Palmengarten zu sehen ist. Dort hat die Königin der Blumen, die Rose, in ihren vielfältigen Erscheinungsformen ihre Knospen geöffnet und verströmt ihren unvergleichlichen Duft. Ein Erlebnis für die Sinne wartet auf die Besucher der traditionellen Rosentage samt Rosenschau, die vom heutigen Samstag, 3. Juni, an nun erstmals nach der Pandemie wieder ihre Türen öffnet – verknüpft mit einem umfangreichen Begleitprogramm.

Insgesamt 600 Rosen, rund 50 Sorten in den unterschiedlichsten Farben, blühen und locken mit ihrem Duft Insekten wie Bienen und Hummeln, die die Knospen freudig anfliegen. In diesem Blütenmeer gibt es die Holzskulpturen von Achim Ripperger und keramischen Plastiken von Andrea Capucci zu entdecken, die das Fragile und Zauberhafte aufgreifen, das der Blume innewohnt, der man symbolisch Zuneigung, Liebe und Glück zuschreibt.

Es ist nicht die erste Ausstellung, die die beiden Künstler gemeinsam bestreiten, die beide figurativ arbeiten und Mensch und Natur in den Mittelpunkt ihrer Werke stellen. Das Material des aus Frankfurt stammenden Achim Ripperger ist Holz, das er mit der Kettensäge zu menschlichen Figuren formt. Dabei arbeitet er ausschließlich mit Holz von Bäumen, die gefällt werden mussten, zeigt in der Schau auch Werke, die er aus dem Stamm eines Ahorns gefertigt hat, der einmal im Palmengarten stand. Ein Programmpunkt während der Rosenschau ist ein Live-Skulpturensägen am Donnerstag, 8. Juni, von 13 bis 16 Uhr, zu dem Achim Ripperger seinen Atelierplatz in den Palmengarten verlegt und dort eine neue Holzskulptur anfertigt.

Andrea Capucci, der aus Modena in Italien kommt, arbeitet unter anderem mit Terrakotta, einem keramischen Material, das er zu Figuren formt, die wie eine Kombination aus Poesie und Bildhauerei daherkommen. Kleine menschliche Wesen, die mal eine Symbiose mit der Natur eingehen, mal auf Ereignisse deuten, die die Menschen heute emotional bewegen.

Mit einer Installation von 90 Figuren drückt Capucci die Trauer der Zurückgebliebenen und den Akt des Betrauerns der Toten aus, bezieht sich dabei auch auf einen großen Renaissance-Künstler seiner Heimatstadt, Guido Mazzoni (1450–1518). Eines der Hauptwerke von Mazzoni: Dessen „Klage über den toten Christus“ von 1477 habe ihn zu seiner Arbeit inspiriert, sagt Capucci. Er führt zusammen mit Ripperger am heutigen Samstag um 11 Uhr durch ihre Ausstellung. Treffpunkt ist das Foyer der Galerie im Palmenhaus.

Höhepunkt der diesjährigen Rosentage ist das große Gartenfest, zu dem der Palmengarten am 10. und 11. Juni einlädt.

Beim Fest warten auf die Besucherinnen und Besucher nicht nur kulturelle Angebote mit Lyrik, Theater und Livemusik. Die Deutsche Rosengesellschaft gibt hilfreiche Tipps zur Rosenpflege, und wer möchte, der kann nach den Festtagen am Montag, 12. Juni, Rosen aus der Ausstellung käuflich erwerben.

Die Rosenschau dauert bis zum 11. Juni: Mehr Informationen und das Programm unter www.palmengarten.de