Roland Frischkorn: Streiter für den Sport

Von: Timur Tinç

Roland Frischkorn (r.) erhält das Verdienstkreuz am Bande von OB Mike Josef im Limpurgsaal im Römer. © christoph boeckheler*

Roland Frischkorn, Vorsitzender des Sportkreises Frankfurt, erhält das Bundesverdienstkreuz am Bande für sein soziales Engagement.

Roland Frischkorn trägt Schal. Egal, ob im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter. Selbst beim Sport treiben ziert ein bunter Stoff stets den Hals des 69-Jährigen. Gerüchte besagen, er habe so viele Schals wie Frankfurter Sportvereine Mitglieder: rund 292700. Aber das sind nur Gerüchte. Natürlich hat der Vorsitzende des Sportkreises Frankfurt auch am Freitag sein modisches Markenzeichen angelegt: zur Feier des Tages ein kariertes in blau-lila-schwarz-karierten Tönen.

Im Limpurgsaal im Römer hat Frischkorn gestern aus den Händen von Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. Seit 23 Jahren ist Frischkorn Vorsitzender des Dachverbands der Frankfurter Sportvereine. Er ist zudem seit vielen Jahren Vorsitzender des Vereins Faprik zur Förderung von Ausbildungsprojekten im kaufmännischen Bereich.

Frischkorn ist stellvertretender Vorsitzender Schlappekicker-Aktion der FR

Außerdem ist er stellvertretender Vorsitzender der Schlappekicker-Aktion der Frankfurter Rundschau. Die Welt bezeichnete ihn mal als „Ehrenamts-Weltmeister“ als er 2012 die Bürgermedaille erhielt. Da war er noch Vorsitzender der Sportjugend, des Frankfurter Fan-Projekts und des Vereins Waggong. Das Frizz-Magazin aus Frankfurt nannte ihn einen „konstruktiven Querdenker“.

Im Alter von fünf Jahren hat er sein Engagement für die Gesellschaft begonnen. „Da hatte ich bereits in Sterbfritz öffentlich Gedichte vorgetragen“, sagt er lachend. Der in der Nähe von Schlüchtern geborene Frischkorn, organisierte schon als Schüler erste Demonstrationen gegen die schlechte Raumsituation an seiner Realschule. „1977 stellte ich als Jugendsekretär der Gewerkschaft eine der ersten Demonstrationen gegen Jugendarbeitslosigkeit auf die Beine. All das macht man nicht alleine“, erinnert sich Frischkorn. Die Auszeichnung sieht er auch als eine für all die Menschen, die ihn auf dem Weg begleitet haben. Und das waren jede Menge.

OB Mike Josef: „Verkörpert die Vielfältigkeit unserer Frankfurter Sportstadt“

„Roland Frischkorn verkörpert mit seinem Engagement die Vielfältigkeit unserer Frankfurter Sportstadt. Ich danke ihm für seinen unermüdlichen Einsatz für die Frankfurter Vereine, seine Arbeit verbindet und bringt die Stadt zusammen“, sagte Josef.

Frischkorn kam als junger Mann für die Ausbildung als Biologielaborant bei der damaligen Höchst AG nach Frankfurt. Dort war er in der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der IG Chemie, Papier, Keramik engagiert. Er arbeitete hauptberuflich für die Gewerkschaft. Später wurde er Büroleiter im städtischen Sozialdezernat. Dazu kamen verschiedene Tätigkeiten bei der ABG Frankfurt Holding. Für die SPD saß er zwei Legislaturperioden in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung.

Frischkorn: „Wir müssen Sport als soziale Möglichkeit begreifen.“

Zum Sportkreis kam Frischkorn indirekt über eine seiner beiden Töchter. „Als er sie beim Sindlinger Schwimmclub anmeldete, nahm er selbst Schwimmunterricht und startete auch bei den Frankfurter Stadtmeisterschaften. „Und irgendwann war ich im Vereinsvorstand, dem ich viele Jahre angehört habe. Daraus entwickelte sich mein Weg zum Sportkreis“, erklärt Frischkorn, der eigentlich aus einer Fußballerfamilie stammt. Darauf hatte er jedoch keine Lust, weil sein Vater als Trainer das Geschehen dominierte.

Frischkorn gestaltet lieber selbst. Er streitet für den Sport in Frankfurt und legt sich für die Interessen der Vereine, aber auch im Sinne der Bevölkerung, mit der Politik an. „Wir müssen Sport als soziale Möglichkeit begreifen, Menschen zu erreichen und bei Bedarf zu helfen“, sagt er. Sport sei Gesundheitsanbieter Nummer eins in der Stadt, er sei Integrationsmotor und bringe Menschen aller Couleur zusammen, wird Frischkorn nicht müde zu betonen.

Frischkorn hat zwei Töchter und vier Enkel

Im vergangenen Jahr organisierte der Sportkreis 6140 Veranstaltungen mit mittlerweile 20 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zu den stadtweit bekanntesten gehören Be-Active, Schulkids in Bewegung oder die Bolzplatzliga. „Natürlich muss der Sport auch neue Formate finden, um sich den gesellschaftlichen Veränderungen zu stellen. Wir haben in Frankfurt rund 3000 Menschen, die aktiv Calisthenics betreiben“, sagt Frischkorn. Hinzu käme das Streetball-Projekt für die offene Basketball-Szene bei der Europäischen Zentralbank. „Das sind eher lose Organisationsformen, die unter der Vereinsschwelle liegen. Darum kümmern wir uns auch.“

Der Elan der Jugend hält den begeisterten Fitnessstudiogänger jung. Auch seine vier Enkel halten ihn gut auf Trab. Und wenn er daran denkt, was er in der Stadt noch alles bewegen will, bleibt gar keine Zeit sich auszuruhen. Frischkorn mahnt regelmäßig dazu, bei Neubaugebieten immer auch Sportplätze oder Turnhallen mitzudenken. „Demokratie lebt von den Menschen. Jeder muss sich um den anderen kümmern“, findet er.

Roland Frischkorn will sich noch viele Jahre für den Sport, und für soziale Projekte in Frankfurt einsetzen. Und ganz sicher wird er bei seinen Auftritten immer einen Schal tragen. Nur die Farbe wird jedes Mal eine andere sein.