Römerbriefe: Schöne Ferien

Von: Sandra Busch, Georg Leppert

Die Schreiber:innen der Römerbriefe (nicht im Bild) machen mal Pause. © dpa

Wir ziehen uns in die Sommerfrische zurück. Das nannte man früher so. Aber früher war alles anders. Auch in der Kommunalpolitik. Die FR-Kolumne aus dem Frankfurter Rathaus.

Busch: Sind wir kürzer als sonst?

Leppert: Ja, oder? Da fehlt doch eine Spalte.

Busch: Eine Spalte? Unsere 667 839 Leser:innen und Leser im Internet können mit dieser Angabe gar nichts anfangen.

Leppert: Aber auch die merken doch, dass... ach, komm. Lass uns Ferien machen.

So, liebe Freundinnen und Freunde der Kommunalpolitik, wir ziehen uns mal in die Sommerfrische zurück. Früher nannte man das so, aber früher hatte der Stadtwald ja auch noch ein paar gesunde Bäume, und früher konnte man Straßen für den Autoverkehr sperren, ohne vorgeworfen zu bekommen, für Todesfälle verantwortlich zu sein.

Aber heutzutage ist ja alles anders. Auch bei den Römerbriefen gibt es eine sensationelle Neuerung: Wir machen eine Sommerpause. Wir gehören zwar nicht zu der Berufsgruppe, die jetzt sechs Wochen Urlaub hat und im Herbst nochmal eine und an Weihnachten sowieso und an Ostern... (Begeisterung bei der CDU-Stadtverordneten Sara Steinhardt und allen anderen Lehrer:innen über diese platte und polemische Bemerkung).

Quiz in den Römerbriefen: 86 Punkte waren die Lösung

Aber wir wollen in diesem Format immer aktuelle Entwicklungen karikieren. Etwa: Die Koalition entscheidet auf Antrag der FDP, die Posten in den Aufsichtsräten künftig unter allen Magistratsmitgliedern auszulosen, Mike Josef gibt das Ordnungsdezernat daraufhin an die ehrenamtlichen Stadträte Maximilian Klöckner (Die Partei) und Leo G. Fischer (Ökolinx). Das ist unser Humor. Doch Ereignisse, die man auf diese Art überzeichnen kann, gibt es kaum in der Sommerpause.

Aber wir schulden Ihnen noch die Lösungen von unserem Quiz in der vorigen Woche. Bei Isabel Schnitzler geht es um rechte Verlage und Burschenschaften; Herbert Schmoll befürchtet Tote wegen der Mainkaisperrung; auf Stefan Majer folgen Wolfgang Siefert, Elke Voitl und Bastian Bergerhoff; Peter Feldmann sitzt immer noch oft im „Mozart“; und bei der Eintracht gibt es jetzt Binding, gebraut irgendwo anders. Macht 86 Punkte. Wir melden uns bei Gewinner oder Gewinnerin. Schöne Ferien,

Sandra Busch und Georg Leppert gehören zum Römer-Team der FR, das aus dem Frankfurter Rathaus berichtet.