Römerbriefe: Macht der Gewohnheit

RÖMERBRIEFE

Peter und Zübeyde Feldmann haben sich scheiden lassen. Nun gilt es, oft geschriebene Formulierung zu ändern. Und wir werden uns auf mehr Veränderungen einstellen müssen. Die FR-Kolumne aus dem Frankfurter Rathaus.

Busch: Du musst mir jetzt ganz ehrlich antworten. Wenn Du in den vergangenen zweieinhalb Jahren unseren Dialog eingetippt hast: Wie oft hast Du „Göpfert“ statt „Busch“ geschrieben?

Leppert: Kein einziges Mal.

Busch: Ehrlich?

Leppert: Na gut, es gab diesen einen Tag ganz am Anfang unserer Zusammenarbeit. Es war total stressig, und die Korrektorin hat es ja sofort gemerkt...

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und auch uns Journalist:innen stellen Veränderungen immer wieder vor große Herausforderungen. Das können Sie uns glauben, liebe Freundinnen und Freunde der Kommunalpolitik.

Aber es hilft ja nichts. Bisweilen ändert sich die Sachlage, und dann müssen auch wir unsere Formulierungen ändern. Seit ein paar Tagen etwa können wir nicht mehr schreiben: Zübeyde Feldmann, Ehefrau des abgewählten Oberbürgermeisters Peter Feldmann... Weil nämlich: Peter und Zübeyde Feldmann haben sich scheiden lassen. Dass Frau Feldmann und Herr Feldmann – sagen wir mal – andere Lebensvorstellungen haben, wurde ja schon im Prozess gegen ihn deutlich. Aber die Scheidung ist eben erst jetzt offiziell.

Also gilt es für uns, die so oft geschriebene Formulierung zu ändern. Aber das ist okay, in der Kommunalpolitik ändert sich vieles. Wie oft haben wir geschrieben: Pearl Hahn (Linke). Bis Frau Hahn keine Lust mehr auf die Linke hatte. Mathias Mund (BFF) heißt nicht mehr Mund (wie eine Frau mit extremen Ansichten). Sondern Pfeiffer. Mit drei F. (vgl. Feuerzangenbowle). Und einige Jahre war es ganz klar, dass vor dem Namen Mike Josef wahlweise „Planungsdezernent“ oder „SPD-Chef“ steht. Geht jetzt nicht mehr, denn er musste ja unbedingt Karriere machen, der Herr Josef.

Auch in der Zukunft werden wir uns auf Veränderungen einstellen müssen. Eines wissen wir schon ziemlich genau: Der Verkehrsdezernent heißt demnächst nicht mehr Stefan Majer (Grüne), sondern Wolfgang Siefert (Grüne). Wobei wir uns an den Namen fast schon 2021 hätten gewöhnen müssen. Aber es kam ja nun anders. Auf jeden Fall präsentieren wir ihnen hier nun die alte und die von uns erwartete neue Fassung von Texten in der Zukunft.

Alt: Der SPD-Stadtverordnete Thomas Bäppler-Wolf hat in den sozialen Medien ein neues Video veröffentlicht.

Neu: Thomas Bäppler-Wolf, den die SPD-Fraktion im Römer vor kurzem rausgeworfen hat, soll ein neues Video veröffentlicht haben, aber wir haben keine Lust mehr auf diesen Unsinn und es uns deshalb nicht angesehen.

Alt: Die Landtagsabgeordnete Martina Feldmayer und die Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann haben sich beim Parteitag der Grünen getroffen.

Neu: Martina Feldmayer (vielleicht bald nicht mehr Landtagsabgeordnete) und Manuela Rottmann (vielleicht bald nicht mehr Bundestagsabgeordnete) haben sich vor der Findungskommission der Grünen zur Neubesetzung der Stelle von Umweltdezernentin Rosemarie Heilig die Klinke in die Hand gegeben.

Alt: Die Stadt Frankfurt will zwei Schulen bauen, verrät den neugierigen Eltern aber nicht wo.

Neu: Die Stadt Frankfurt will zwei Schulen bauen, verrät den neugierigen Eltern aber nicht wo.

Sandra Busch und Georg Leppert gehören zum Römer-Team der FR, das

