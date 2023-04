Römerbriefe: Kreative Gehaltsmodelle

Von: Sandra Busch, Georg Leppert

Muss Geld für die Beschäftigten bei der Stadt zusammenkratzen: Kämmerer Bastian Bergerhoff. © Renate Hoyer

Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst belastet den städtischen Etat. Kämmerer Bastian Bergerhoff muss sich etwas einfallen lassen. Die FR-Kolumne aus dem Frankfurter Rathaus.

Leppert: Hast du mir eine Nussecke aus der Mittagspause mitgebracht?

Busch: Ging leider nicht. Der Bäcker streikt.

Leppert: Die gibt es aber auch im Supermarkt.

Busch: Wird da nicht auch gerade gestreikt?

Wo man auch hinschaut, liebe Freundinnen und Freunde der Kommunalpolitik: Die Menschen wollen mehr Geld. Und wissen Sie was: Sie haben total recht. Die Inflation, die Energiekosten... das kann doch einfach niemand mehr bezahlen.

Für die Angestellten im öffentlichen Dienst gibt es jetzt einen Abschluss, der zumindest in die richtige Richtung geht. Erst einmal einen Inflationsausgleich. Dann eine erste Gehaltserhöhung. Und dann noch 5,5 Prozent mehr.

Das kann sich sehen lassen. Aber der Bastian Bergerhoff steht da natürlich ganz schön vor Herausforderungen. Der ist bekanntlich Kämmerer und Personaldezernent und muss jetzt sehen, wie er das zusätzliche Geld für die vielen Tausend Beschäftigten bei der Stadt zusammenkratzt. So ein Tarifabschluss wirkt sich natürlich auf den Haushalt aus, gerade im Jahr 2024, dazu steht ja auch etwas in dieser FR-Ausgabe. Aber vielleicht sollte Bergerhoff auch etwas Kreativität walten lassen. Er könnte den Angestellten doch anbieten, einzelne Teile des Gehalts durch sehr spezielle Leistungen zu ersetzen. Hier kommen unsere Vorschläge...

Wer auf einen Teil des Inflationsausgleichs verzichtet, bekommt von Bergerhoff zwei Freikarten für das Konzert von Roger Waters in der Festhalle. Einzige Bedingung: Angestellte, die das Angebot wahrnehmen, müssen sich verpflichten, das ganze Konzert über „Buh“ zu rufen und T-Shirts mit der Aufschrift „Antisemitismus bekämpfen“ zu tragen.

Wem das nicht zusagt, der könnte beim Paulskirchenfest mal mit Johann Wolfgang von Goethe telefonieren. Gut, das dürfen alle Frankfurterinnen und Frankfurter, aber das kostet ganze 50 Cent. Wer auf seinen Inflationsausgleich verzichtet, der darf das völlig kostenlos. Und so ein Gespräch könnte erhellend sein, denn Goethe war immerhin mal Finanzminister. Und natürlich Dichter. Gibt bestimmte tolle Zitate am Telefon wie: „Und wer am Zoll sitzt, ohne reich zu werden, ist ein Pinsel.“

Wer es ein wenig handfester mag: Wer auf seine Gehaltserhöhung pfeift, bekommt einen Hortplatz. Egal in welchem Stadtteil. Sofort. Auch für Zwillinge. Dann ist allerdings auch der Inflationsausgleich gestrichen.

Wer auf Gehaltserhöhung und Inflationsausgleich verzichtet, der bekommt ein Ticket für das nächste Champions-League-Finale mit der Eintracht. Erreicht die Eintracht bis zum Renteneintritt kein Endspiel, verfällt der Anspruch. Aus der Generation 60 plus macht niemand mit.

Gescheitert ist hingegen eine andere Idee: Wer statt 5,5 Prozent Gehaltserhöhung nur 5,2 Prozent nimmt, sollte bei den großen Straßenfesten in Frankfurt Gutscheine für Getränke bekommen. Doch der als knallharter Verhandlungsführer bekannte Vorsitzende des Gesamtpersonalrats, Christian Barthelmes, lässt den Deal platzen. An der Absage des Schweizer Straßenfestes sehe man doch, dass die Beschäftigten sich am Ende von ihren Bons nichts mehr kaufen könnten, argumentiert er.

