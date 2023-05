Römerbriefe: Große Erwartungen

RÖMERBRIEFE

Von Sandra Busch schließen

Georg Leppert schließen

Mike Josef ist neuer Oberbürgermeister und muss nun liefern. Aber was eigentlich genau? Von Bordmikrofon-Ansagen bis Zweitbüro - wir haben da Ideen.Die FR-Kolumne aus dem Frankfurter Rathaus.

Busch: Ob er irgendwann auch ein Buch über sich selbst schreibt?

Leppert: Oder den Magistrat zumindest ein bisschen umbildet?

Busch: Oder uns eine nicht gehaltene Rede über eine große Messe schickt?

Leppert: Du, Sandra, wir haben den spannendsten Job der Welt.

Nun haben wir also wieder einen richtigen Oberbürgermeister, liebe Freundinnen und Freunde der Kommunalpolitik. So einen vereidigten, einen mit Amtskette. Und natürlich haben alle in der Stadt große Erwartungen an Mike Josef (SPD), der vergangene Woche ins Amt eingeführt wurde. Wir auch. Denn es ist ja so: Sein Vorgänger, Sie wissen schon wer, der eroberte stets den ersten Platz der Römerbriefe-Jahrescharts. Er war das Magistratsmitglied, das mit Abstand am häufigsten erwähnt wurde. Wir erwarten nun, dass auch Josef für die Römerbriefe liefert. Hat er schon als Planungsdezernent, aber er müsste noch eine Schippe drauflegen. Sonst wird das nichts mit dem ersten Rang. Aber natürlich muss Josef das anders als sein Vorgänger angehen. Wir wollen ja nun wirklich keine ähnlich gelagerten Geschichten wie in den vergangenen Jahren. Was also kann Josef anders machen als sein Vorgänger? Wir haben da ein paar Ideen:

Bordmikrofon-Ansagen: Kaum im Amt, darf er als OB zu einem Pokalfinale der Eintracht. Auf dem Flug nach Berlin zum Spiel gegen Leipzig könnte er über das Bordmikrofon eine Rede halten – und dabei den Stellenwert der Flugbegleiterinnen hervorheben, ohne die der Flug nicht möglich wäre. Alle säßen am Boden fest, nix mit DFB-Pokalfinale in Berlin schauen, alle wären außer Gefecht gesetzt.

Pokaletikette: Es wird ein Drama, aber die Eintracht gewinnt und bringt den Pokal nach Hause. Es gibt einen Empfang im Römer. Und während Trainer Oliver Glasner den Pokal in den Kaisersaal trägt, stürzt sich Josef von links auf den Pott, legt die Hände um ihn... und dreht wieder ab. Angetäuschter Pokalklau. Das muss drin sein.

+ Da war nichts angetäuscht, 2022 „klaute“ OB Peter Feldmann beim Empfang der Eintracht nach dem Finalsieg in der Europa League den Pokal im Römer. © dpa

Amtskette: Die Amtskette möchte Josef nur zu besonderen Anlässen tragen. Es wäre ja aber zu schade um das goldene Stück, wenn es nur im Schrank verstaubte. Es sollte reihum im Magistrat getragen werden, Josef will schließlich für ein kollegiales Verhältnis sorgen. Und eine Kette verbindet. Von Bau- und Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) erhält er sie allerdings eines Tages nicht zurück. Sie verscherbelt die Kette, um wenigstens einen Teil der im Wahlkampf versprochenen eine Milliarde Euro für Schulen und Kitas zu bekommen.

Führerschein: Josef macht nicht nur wie sein Vorgänger einen Straßenbahnführerschein, sondern auch einen für die S-Bahn. Und dann fährt er um Frankfurt herum und erklärt an jedem Halt Bürgermeister:innen der umliegenden Kommunen, wie weit genau die Frankfurter Stadtgemarkung reicht und wie weit Frankfurt ihnen mit einem neuen Baugebiet auf die Pelle rückt. Mit Zentimetermaß. So geht gute Nachbarschaft.

Zweitbüro: Selbstverständlich braucht der neue OB auch ein Zweitbüro in einer Gastronomie, um Journalistinnen und Journalisten zu empfangen und beim Essen über ganz wichtige Dinge zu reden. Das Café Mozart am Römer geht nicht, ist ja vorgängerbelastet. Wir erwarten daher, nun regelmäßig ins Henscheid in Bornheim geladen zu werden. Zu Apfel-Quittenrahm-Schnitzel.

Sandra Busch und Georg Leppert gehören zum Römer-Team der FR, das aus dem Frankfurter Rathaus berichtet. Frühere Römerbriefe gibt es unter www.fr.de/roemerbriefe.