Römerbriefe: Fast alles Lüge

Von: Sandra Busch, Georg Leppert

Teilen

Das Thema Drogen ist den Mitgliedern der Partei „Die Partei“ nicht fremd. © Michael Schick

Selbst ernannte Satiriker, denen das Wohl der Stadt egal ist, haben die Umfrage zum Kiffen gefälscht. Wir glauben: Das war nicht die erste Guerillaaktion der Gruppe. Die FR-Kolumne aus dem Frankfurter Rathaus.

Busch: Wie oft konsumierst du Cannabis?

Leppert: Äh... noch persönlicher geht es nicht?

Busch: Komm schon, wir müssen Stefan Majers Umfrage retten.

Leppert: Kann ich da ankreuzen, dass ich ohnehin keinen Joint bauen kann, weil ich so dermaßen ungeschickt bin, dass am Ende das ganze Zeugs auf dem Wohnzimmerteppich liegen und von der Katze aufgefressen würde?

So wird das nichts mit der Modellregion für die kontrollierte Abgabe von Cannabis in Frankfurt und Offenbach. Sie haben es ja bestimmt gelesen, liebe Freundinnen und Freunde der Kommunalpolitik. Das Drogenreferat der Stadt hat eine Umfrage in Auftrag gegeben, aus der hervorgeht, dass die Frankfurter:innen gerne mal einen durchziehen oder es zumindest gut fänden, wenn man in ihrer Stadt legal Cannabis erwerben könnte. Aber dann kommt eine Gruppe namens „Rote Kiffer Fraktion“, die sich im politischen Umfeld der Satirepartei „Die Partei“ bewegt, und sagt: Glaubt dem Gesundheitsdezernenten Stefan Majer kein Wort, wir haben ihm ein fieses Abschiedsgeschenk gemacht und die Umfrage gefälscht, 500 Fragebögen sind von uns manipuliert worden, alle Ergebnisse sind hinfällig.

Majer sagt, das sei zwar alles ziemlich ärgerlich, aber die Umfrage lasse sich schon noch retten, sie bleibe repräsentativ. Die „Rote Kiffer Fraktion“ glaubt das nicht, und wir warten gespannt auf die korrigierten Ergebnisse. Bis dahin fragen wir uns: War das eigentlich die erste Manipulation seitens der „Partei“? Muss die jüngere Frankfurter Stadtgeschichte vielleicht neu geschrieben werden, weil es unter dem Deckmantel der Satire Manipulationen gab, die zu ernsten Konsequenzen führten? Wir haben da ein paar Vermutungen...

Römerbriefe: IAA-Abzug aus Frankfurt manipuliert?

Die IAA wollte Frankfurt gar nicht verlassen. Die Absage des Verbands der Automobilindustrie an den Messestandort Frankfurt haben der Stadtverordnete Nico Wehnemann und sein Referent Moritz Post dreist gefälscht. Zur Begründung teilen sie demnächst mit: „Unser Fraktionskollege Falko Görres, zeigt jeden Autofahrer an, der nur mal kurz auf dem Radweg hält, um Brötchen zu kaufen oder in die Striptease-Bar zu gehen. Während der IAA war er immer nur damit beschäftigt und konnte nichts für seine Aufwandsentschädigung als Stadtverordneter tun. Das ist untragbar.“

Römerbriefe: Aber Mike Josef wurde wirklich gewählt

Die Ausländerbehörde ist überhaupt nicht überfordert. Von den 20 000 unbeantworteten Mails kommen 19 000 von Wehnemann und Post. Darin geben sie sich als minderjährige Migrantinnen aus, die gehört hätten, dass in den Räumen der „Partei“ im Römer wilde Partys gefeiert werden.

Das Schauspiel ist gar nicht total marode. Wehnemann und Post haben das Gutachten gefälscht. Mit der Aktion wollten sie deutlich machen, wofür in Frankfurt 1,3 Milliarden Euro ausgegeben werden (neue Oper, neues Theater), während die Römer-Koalition für die Seenotrettung im Mittelmeer genau 0,0015 Prozent dieser Summe bewilligt.

Aber bevor jetzt wilde Gerüchte aufkommen, wollen wir klarstellen: Nicht alles ist Lug und Trug in Frankfurt. Peter Feldmann wurde wirklich abgewählt, Mike Josef wurde sein Nachfolger, und die Stadtverordnete Isabell Schnitzler ist tatsächlich in der FDP und kein U-Boot der Partei, das in den Römer geschleust wurde, um die Koalition zu spalten...

Sandra Busch und Georg Leppert gehören zum Römer-Team der FR, das aus dem Frankfurter Rathaus berichtet. Frühere Römerbriefe gibt es unter www.fr.de/roemerbriefe.