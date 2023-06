Römerbriefe: Es weihnachtet sehr

Von: Sandra Busch, Georg Leppert

Teilen

Alle schreiben Wunschzettel, aber der Weihnachtsmann kommt nur zur Koalition. © Michael Schick

Es ist Wunschzettel-Zeit im Römer. Die Fraktionen legen ihre Haushaltsanträge vor und träumen von viel Geld. Nur geht die Opposition immer leer aus. Das ist fies. Die FR-Kolumne aus dem Frankfurter Rathaus.

Busch: Es sind noch 185 Tage bis Weihnachten.

Leppert: Ich wünsche mir einen Massagesessel.

Busch: Bekommst du. Wenn du jeden Woche mein Fahrrad putzt und einen Käsekuchen mit ins Büro bringst.

Leppert: Ich glaube, ich möchte doch keinen Massagesessel.

Früher, als es an Weihnachten noch eine zehnprozentige Chance auf Schnee gab, war der schönste Moment im Jahr, wenn die Eltern/Großeltern/Tanten und Onkel mit dem Katalog des örtlichen Spielwarengeschäfts ankamen. Die Kinder konnten dann ankreuzen, was sie gerne unter dem Tannenbaum vorfinden würden. Dabei, so schien es für diesen Moment, gab es keine Grenzen. Die Carrera-Rennbahn, Pac-Man für die Spielekonsole, der Monchichi, ein Hüpfball … wir haben einfach sehr viel angekreuzt. Natürlich gab es das dann nicht alles zu Weihnachten. Aber das war in Ordnung, das wussten wir ja. Es war der Moment, in dem wir unsere Wunschlisten erstellen durften, der für uns zählte.

Warum wir Sie mit Kindheitserinnerungen der Römerbrief-Schreiber:in belästigen? Weil im Rathaus gerade Wunschzettel-Zeit ist. Die Fraktionen legen ihre Haushaltsanträge vor und träumen von viel Geld für die Kultur (Linke), zehn Stellen für die Stadtpolizei (CDU) oder Klos, die offenbar goldene Brillen haben, jedenfalls will BFF/BIG dafür 9,2 Millionen Euro ausgeben. Wobei das kommunalpolitische Weihnachtsfest eine ziemlich erwartbare Angelegenheit ist. Die Koalition kann sich ihre Wünsche einfach selbst erfüllen (nachzulesen auf den Seiten F2/F3). Und die Opposition geht leer aus.

Die Frankfurter Opposition sollten einen gewissen Betrag erhalten

Wir finden das etwas fies. Weihnachten ist ja für alle da. Deshalb sollte die Regierung der Opposition einen gewissen Betrag für Stadtpolizist:innen, teure Klos und andere Annehmlichkeiten überlassen. Aber nur, wenn CDU, Linke etc. dafür etwas tun. Unsere Vorschläge:

Täglich gehen Dutzende private Anzeigen gegen Falschparker:innen beim Ordnungsamt ein. Bearbeitet werden sie wegen Personalmangel nicht. Wenn die Opposition die Zeit hat, die Bußgeldbescheide zu verschicken, kann sie das dadurch eingenommene Geld für eigene Zwecke verwenden.

Oder: Die Opposition wird weihnachtlich großzügig bedacht und darf hundert Parkplätze und hundert Blumenkübel in Frankfurts Straßen installieren. Bedingung: In der gesamten für die Installation vorgesehenen Straße darf kein einziges Schlagloch zu finden sein und jeder entdeckte Straßenschaden muss gemeldet werden. Ein Jahr später: Die Stadt hat einen genauen Überblick über den Zustand der 1450 Frankfurter Straßenkilometer. Kein Parkplatz wurde gebaut und kein Blumenkübel steht.

Die Frankfurter Opposition darf zwei Gymnasien bauen

Oder beim Schulbau. Im Sommer 2024 sollen ja zwei neue Gymnasien eröffnen. Wenn die Opposition es schafft, diese tatsächlich zu bauen, darf sie einen dritten Schulstandort bestimmen. Aber Obacht: Die Opposition muss Eltern mindestens sechs Monate vor der Eröffnung die Adressen der neuen Schulen nennen. Im Schuldezernat ist man sich sicher, dass diese Herausforderung zu groß ist.

Oder so: Fünf Millionen bekommt die Opposition und darf dafür neue Radwege bauen. Die Opposition gibt das Geschenk aber direkt zurück. Den einen ist das zu wenig, den anderen zu viel Geld für den Ausbau der Radwege.

Sandra Busch und Georg Leppert gehören zum Römer-Team der FR, das aus dem Frankfurter Rathaus berichtet. Frühere Römerbriefe gibt es unter www.fr.de/roemerbriefe.